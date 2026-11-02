用陪伴拆解身世震撼彈！日夫妻來台借精生兩女 嬰兒期就練習說明

透過他人捐精生子常被視為「夫妻與醫師間不可告人的秘密」，深怕說破會影響家庭和諧。然而隨著觀念轉變，及早主動向孩子坦白身世，已成現代生殖醫學界的新共識。日本「AID當事人支援會」理事長寺山龍生便是典型實例。

據日媒「47 NEWS」報導，寺山龍生在2013年確診無精子症，夫妻倆歷經近兩年沉思，在評估收養等管道並思考血緣的意義後，毅然決定接受捐精，並跨海前往台灣尋求人工生殖治療。在台灣生殖醫療體系的協助下，夫妻倆採用同一位捐贈者的精子，分別於2018年與2023年順利迎接兩名女兒誕生。

為了不讓身世秘密日後引爆震撼彈，寺山在女兒尚在襁褓中時，就開始練習如何向孩子說明身世。他將主題繪本放在客廳隨手可得處，把捐贈者比喻為「好心人」，自然融入日常對話。「爸爸雖然和妳沒有血緣關係，但該給的愛其他一點都沒少」，寺山強調，向孩子說明身世不是一場沉重的儀式，而是透過反覆對話建立安全感，讓孩子從小理解自己的起點，確信家是永遠不變的依靠。

這種打破隱瞞文化的轉變已漸成主流。過去不少人直到成年才意外得知真相，導致家庭的信任徹底瓦解，陷入嚴重的心理痛苦。日本官方調查顯示，高達96.5%的生殖機構認為應主動向孩子說出身世。專家久慈直昭教授亦指出，等到成年才坦白往往為時已晚。說明身世不該是特定時刻的「一次性重大衝擊」，而應隨孩子理解力化為「伴隨成長的持續對話」，用坦白與陪伴化解身世疑慮，讓孩子在沒有秘密的愛裡安心長大。