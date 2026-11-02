中資爆買北海道羊蹄山「非法濫伐」！日祭查國籍補破網 專家嘆難防堵

日本北海道羊蹄山麓以壯麗景緻與粉雪聞名，近年吸引大量外資湧入，日前卻爆發中資涉嫌「非法濫伐」山林的重大爭議。據日媒「ABEMA TIMES」報導，由中國大陸籍社長經營的房產仲介「J社」，早年陸續收購1970年代惡名昭彰「原野商法」留下的閒置荒地，並轉介給喜愛當地景致的中國富豪出資興建私人度假別墅。

未料業者竟在未獲北海道政府許可下，違法砍伐近3.9公頃森林，涉嫌違反森林法與建築法規等9項規定，更引起土石泥流恐破壞農地的環保危機。對此違規爭議，開發商與施工包商卻上演互推皮球的戲碼。

J社社長雖出面鞠躬道歉，但指控負責施工的札幌日本建商「T社」為了多請領工程款，擅自大肆砍伐完全不需動到的林木，欺騙了業主與政府。T社則嚴正反駁，強調所有伐木作業「完全是聽從J社社長指示」，且以為對方早已合法申報。

目前開發案已遭勒令全面停工，現場半完工的毛胚別墅僅能覆蓋防雨帆布停擺，地方政府也研擬提出刑事告訴。該事件不僅引爆日本民間對外資違規亂象的強烈反彈與抗爭，更促使日本政府研擬推動修法，強制要求外國人購買土地時必須登記國籍。土地法專家、慶應義塾大學松尾弘教授則指出，只登記國籍並無法直接遏止亂象，官方的人力也難以全面監控，唯有提高在地居民的監督參與，並落實長遠的土地利用規劃，才是根本解決之道。