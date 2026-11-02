奶奶拯救日本！中輟生聘一群80歲阿嬤闖職場 領最低薪資創出熱銷商品

一群年過八旬的日本奶奶，領著最低工資的薪水，卻打造出爆款商品，公司社長甚至想讓她們組偶像團體。而這位社長只有國中畢業，車禍後死裡逃生，本以為是被世界拋棄的孤島，卻發現自己的存在竟還能為別人帶來一絲微光，這是一個互相治癒的故事。

日本九州福岡縣的南部，有座人口不到3萬人的小城浮羽市。早上九點，「浮羽之寶」公司的三位高管——內藤美也子、內山惠子和國竹時惠——準時上班，開始製作公司的招牌產品，蜜汁地瓜乾。

出乎意料的是，這群「高管」皆已年過七旬或八旬，領的是日本最低工資992日圓的時薪，卻打造出了一個又一個的爆款商品。

根據日本網媒《Nippon.com》報導，廚房是由一所廢棄的幼兒園改造而成，由於小鎮人口減少，這所幼兒園已經關閉。「三位老太太一邊愉快地聊天，一邊用她們的笑容和活力四射的步伐，營造出一種青春洋溢的氛圍。」

奶奶與她們的地瓜。左起：國竹時惠、內藤美也子、內山惠子。圖／取自臉書＠うきはの宝 株式会社

第一個被祖母們打響名號的蜜汁地瓜乾，曬足60天太陽，口感濕潤且甜度驚人。擺上日本群眾募資網站Makuake後，目標金額20萬日圓很快就達標，最終募得160萬日圓，後來還拿下福岡縣知事獎，訂單來自全日本，10個月的銷售額接近1000萬日圓（約新台幣206萬元）。檢視顧客留言時，最常出現的關鍵字是「奶奶手作」。

專門做給奶奶看的報紙

接著是「もんぺ」（日式工作褲）。公司與福岡縣八女地區的野村織物合作，採用有約200年歷史的「久留米絣」布料製成，男女老少都愛穿。

最大膽的一步，是辦報紙。2023年11月，《奶奶的報紙》創刊，16頁全彩，定價330日圓，報導主角是日本各地各式各樣的老人，內容從時尚到食譜都有。剛開始賣得很慢，撐到第6期，才吸引贊助商，以及銀行、超市等企業訂閱，如今每月發行量約5000份。

想像不到，祖母們連回收的牛奶紙盒也不放過，改做成包包販售。

同樣的場景若是出現在台灣，一位80多歲阿嬤在小店掌廚、領著最低工資，或許會被誤以為是子孫不孝，或是生活所逼。浮羽市的奶奶們卻讓人看見另一種可能性──別以為老人家只能被動接受照護，他們也可以成為帶動在地經濟的重要力量。

「浮羽之寶」的模式，如果有什麼值得借鏡的，除了創造一個長輩能繼續參與社會的環境，另一個關鍵還在於「會說故事」，令網友及買家願意為一個「祖母好棒棒」的新價值埋單。

其中「那個很會說故事的人」，便是浮羽之寶創辦人、大熊充。這位今年46歲正值壯年的社長發現，被需要與被連結，或許是一個人老去時，最好的照護處方。

在日本，60歲以上人口已占近三成。在華人社會裡，退休的銀髮族通常到了頤養天年的年紀，為何大熊充偏要讓80幾歲的奶奶們重返職場？

答案，藏在他人生最黑暗的那4年裡。

浮羽之寶創辦人大熊充（左3）。取自臉書@うきはの宝 株式会社

病床旁的奶奶們，把他從憂鬱裡拉了出來

時針回溯至1980年，大熊充出生於浮羽市，儘管父母都是老師，他高中時卻常和老師起衝突，還沒畢業就中輟學業。

18歲那年，他離開家鄉前往大阪，想當機車行老闆。他在機車行當學徒，兼做粗工，卻因此罹患椎間盤突出。夢想沒有實現的他，輾轉回到九州，落腳宮崎。

25歲，命運再次狠狠推了他一把。他獨自騎機車撞上中央分隔島，險些喪命。此後前後約4年動了多次手術，在宮崎和佐賀的醫院進進出出，最終右手還是留下殘疾。

「啊，右手已經不能用了。」大熊充在出版社媒體《幻冬舎GOLD ONLINE》上撰文，回憶當時的絕望。正值青春卻被困在病床上，他陷入憂鬱，甚至起了輕生的念頭。

誰也沒想到，同一病房住院的老奶奶們，對他伸出了關懷的手。「你從哪裡來的？」「發生了什麼事？」「哪裡不舒服？」「做什麼工作？」「有家人嗎？」奶奶們的一連串問話，讓大熊充把視線從「已經破碎的過去」，拉回到「當下微小卻真實的溫暖」。生存的欲望，往往就從一杯熱水、一句問候、一次共同的笑聲中，一點一滴重新凝聚起來。

後來，一位特別關心他的奶奶，後來突然過世，打擊讓大熊充開始認真思考生命的意義。

「我才發現，自己根本還沒開始真正活過，人生一定不只如此，」大熊充回憶說。出院後，他做過各式各樣的工作，回到家鄉成為社會企業家。2019年正式創立浮羽之寶公司，致力於為75歲及以上的老年人創造就業機會，賦予他們生活意義和收入。

奶奶們救過他一次，現在他想償還這份恩情。阿嬤是寶貝，她們的飲食文化、傳統智慧與「阿嬤的話」，更是寶貝，要傳承給年輕世代。沒說出口的創業原因是，讓和自己一樣曾經被社會看輕的人，重新被需要。

薪水低，被需要的感覺卻無價

大熊充雖是老闆，但與奶奶員工相處時充滿了細膩，甚至想讓她們組偶像團體。

蜜汁地瓜乾在最初的開發階段，奶奶們其實並不看好。「這種東西賣得出去嗎？」「戰時吃了太多地瓜，已經不想再看到了。」過程中挑戰不斷，但他從未放棄，繼續耐心尋找奶奶們認同的配方。

日復一日，大熊充和奶奶們一起做乾地瓜，吃乾地瓜，如此堅持了三年。彼此位處同一個座標，沒有年齡的歧視，也沒有高高在上的同情，只有純粹的彼此理解。

奶奶們每週上工一到兩次，每次在上午做三、四個小時。薪水不高，意義卻不小。89歲的浮羽之寶員工、內藤美也子負責曬地瓜乾，領到的第一份薪水，馬上給丈夫和孫子買了禮物。

「不管到了幾歲，能工作、賺一點錢，都很重要，」內藤美也子接受《Nippon.com》訪問時說。

83歲的內山惠子來自大阪，23年前嫁到浮羽市。她承襲了家中祖母傳下的傳統料理手藝，還研發出經典日式點心的新版本。

78歲的國竹時惠，則曾兼營農業與生態觀光，還赴歐洲考察女性賦權、教育與照護。大熊充邀請她加入，她欣然答應。

「鄉下奶奶拯救日本！」浮羽之寶的生意經之所以獨特，因為不光只有奶奶們受惠。「長者賺了錢，在地方上消費，就能讓地方社區活絡起來，」大熊充如此表述。

但大熊充更在意的，其實是這些祖母輩人的笑容。

「我希望年長的女性有生活的目標，也能笑著過日子，」大熊充笑說，他把這套模式，稱為「未來的福祉」。

「奶奶掌廚的咖啡館」開放全日本加盟

讓人眼鏡碎一地的是，「奶奶事業」沒有止步於浮羽市，而是進一步擴大，成立「奶奶咖啡館」事業體，開放給日本各地的老人家加盟，目前約50位長者以承攬身分與浮羽之寶公司合作，年營業額已突破2000萬日圓（約新台幣413萬元）。

根據日本媒體《共同社》報導，在福岡一家名為「奶奶咖啡館」的小店裡，85歲的谷口雅子在廚房炸著豬排，一旁陪著她的，正是社長大熊充。

這不是志工服務，谷口雅子領有薪水，每週四和一群80、90多歲的女性，其中還不乏失智症患者，眾人一起備餐、招呼客人。對她來說，跟客人互動，是一週裡最快樂的時刻。

「聽到客人說『好吃』，就覺得一切都值得，」谷口雅子快活說道。

福岡市政府曾預估，到了2050年，當地每10人就有1人會有某種程度的失智症。在這樣的未來裡，一個能讓失智長輩繼續炸豬排、招呼客人的地方，或許比再多一張長照中心的床來得珍貴。

在多數人眼中，85歲或許是到了等死的年紀；在奶奶咖啡館，卻是被客人誇獎的年紀。經歷過歲月無數的風浪、離別與病痛，人生的下半場，依然可以努力過好每一天，生命依然可以溫柔且有尊嚴地活著。

外界也給與認可，大熊充這套地方創生模式，先後拿下日本農林水產省「INACOME商業競賽」最優秀賞、日本地域再生大賞優秀賞，2024年更入選日本優良設計大賞（Good Design Award）前100名。

生命的故事，未完待續。

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（本文出自2026.10.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）