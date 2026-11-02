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Z世代主導歐多國示威 「因為沒人聽我們聲音」

聯合報／ 國際中心／綜合報導

近來在歐洲多國蔓延的示威有一個相似之處，即出生於一九九七年至二○一二年的Ｚ世代年輕人正引領這些活動。路透報導，背後主因是年輕人感覺「沒人聽到我們的聲音」。

歐洲各地抗議訴求不盡相同，但多有重疊，包括不滿校舍設備老舊、經濟發展機會不足、生活成本高漲、貪腐、住房問題，以及政府不願傾聽民意。廿一歲義大利米蘭學生基亞拉說：「我認為，這個執政階級對我們這一代造成的最大傷害，就是奪走我們想像未來、懷抱夢想的能力。」

她表示，義大利學校教師人力不足、校舍建築年久失修，「而這一切的前方是一份薪資微薄的工作，以及一間狹小卻價格高得離譜的房子」。

根據歐盟二○二五年公布的一項調查，十六至卅歲青年中，百分之四十將物價上漲及生活成本列為關切議題。

年輕世代也對必須承擔老一輩財政負擔感到不安，尤其年長者通常有較高投票參與率。根據法國智庫經濟景氣研究中心資料，法國六十歲以上人口約占全國人口四分之一，卻持有全國百分之六十財富。

法國退休金支出已成為政府最大筆公共支出，預計將達國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之十四。希臘與義大利更高，去年兩國退休金支出占ＧＤＰ比重約百分之十六；相較之下，澳洲、智利、冰島、愛爾蘭及南韓相關支出均低於ＧＤＰ百分之四。

住在巴黎北郊的十七歲高中生納爾吉西形容學校環境「糟糕透頂」，去年學校庭院屋頂甚至坍塌，所幸沒有人受傷。他說，這波示威「證明歐洲年輕人團結一致」，並表示「政府過度低估我們，也沒有傾聽我們的聲音」。

法國政府十月公布的報告指出，二○○○年至二○二三年間，退休金支出占ＧＤＰ比重增加二點五個百分點，教育支出比重卻下降○點五個百分點，而法國教育部預算百分之卅二用於退休金支出，排擠其他教育領域經費。

Z世代 義大利 校舍

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