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印度東北部族群衝突再起 釀5死
印度警方今天表示，該國東北部曼尼普爾邦（Manipur）發生兩起族群暴力衝突事件，造成5人喪生。
路透社報導，根據警方聲明，曼尼普爾邦諾尼縣（Noney）昨天發生「不明武裝分子」交火事件，導致3名庫基族（Kuki）男子喪命。
警方在另一份聲明中指出，另有2名庫基族男子在本週稍早失蹤，安全部隊展開搜索行動後，今天上午在康波克畢縣（Kangpokpi）尋獲兩人遺體。
一個庫基族主要組織將這些殺戮事件歸咎於那加族（Naga）分離主義團體，並形容這是「在他們家園發動的直接無端攻擊」。
以基督徒為主的庫基族與那加族，長期以來因爭奪曼尼普爾邦的族群家園而衝突不斷。
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