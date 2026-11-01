墨西哥市亡靈節遊行歡慶10周年 受007電影啟發才上街

墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）今天舉行年度亡靈節遊行，預估吸引50萬多名國內外遊客。這個節日在墨西哥已有數百年歷史，但遊行卻是因2015年1部007系列電影才誕生。

法新社報導，墨西哥的亡靈節（Day of the Dead）是將當地的前哥倫布（pre-Columbian）時期傳統與基督教的諸聖節（All Saints' Day）習俗融合，家家戶戶在這天追思逝去的親友，人們會到墓園祭拜，並擺設逝者生前喜愛的食物或其他物品。

到了2015年上映的電影「007：惡魔四伏」（Spectre），主角代號007的虛構英國情報員詹姆士龐德（James Bond）開場時在墨西哥市市中心穿梭在1個有巨型人偶和扮成亡者的人群組成的遊行隊伍中。電影在全球賣座後，時任市長曼瑟拉（Miguel AngelMancera）決定將這場虛構的亡靈節遊行化為現實。

「007：惡魔四伏」遊行中出現的巨型人偶，有些也出現在2016年墨西哥市首屆亡靈節遊行中。2012至2018年間擔任市長的曼瑟拉回憶說，這場活動迅速大受歡迎，「大家開始問我：『遊行呢？什麼時候辦？』」。

他表示：「如今這已是一場非常、非常盛大的活動，令我深感驕傲。」

今年適逢亡靈節遊行10週年，在墨西哥市主廣場左卡洛（Zocalo）豎起1座高11層樓的卡翠娜（Catrina）雕像，卡翠娜是墨西哥1個裝扮雍容華貴的女性骷髏形象。

今天墨西哥市街頭也湧入許多巨型骷髏偶、花車及頭戴羽飾臉戴面具的表演者，遊行隊伍中還有樂手和特技表演者，市區洋溢嘉年華氣氛。

32歲葡萄牙遊客蘇阿里斯（Ana Suares）受訪時說，亡靈節遊行很迷人，「人們開開心心，有裝扮、有花朵，好不熱鬧！人們如此齊聚來緬懷那些已離世卻仍活在我們心中的人」。