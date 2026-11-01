減肥喝茶就有效？日本調查40多歲女性減重習慣 結果大不同

想減肥的人常會選擇喝茶、代餐或補充蛋白質，但熱門產品就一定比較有效嗎？日本減重產品評論網站「Diet Cafe」分析超過3萬筆40多歲女性的使用心得，發現最受這個年齡層關注的是薑飲、普洱茶及紅茶類減重產品。然而，在使用者自述的減重成功率排行榜中，名列前茅的卻是GLP-1受體促效劑、湯品及蛋白質產品，顯示人氣與減重成果未必一致。

據日本Diet Cafe公司於2024年3月公布調查結果，分析旗下減重產品評論網站中，40多歲女性留下的3萬407筆心得。研究團隊比較不同年齡與性別的評論分布後發現，薑飲在40多歲女性中特別受歡迎，其次為普洱茶、紅茶及咖啡類減重產品。業者認為，這類飲品容易融入日常生活，可能是受到青睞的原因之一。

不過，若改從使用者自述的減重成果觀察，排名便出現明顯變化。調查顯示，減重成功率較高的產品類別依序為GLP-1受體促效劑、湯品及蛋白質產品。業者進一步歸納，這些成功案例大致涉及3種方式，包括以湯品、蛋白質或奶昔控制飲食，透過健身課程或運動影片增加活動量，以及使用醫療減重相關產品。

另一項值得注意的結果是，正在使用減重產品的40多歲女性中，BMI接近22的族群占25.3%，為占比最高的區間；BMI介於23至25者則占23%。這意味著，部分使用減重產品的女性，體重未必已達肥胖程度。業者指出，即使處於一般認為的標準體重範圍，仍有人積極尋求體重管理方式。

Diet Cafe公司代表福田尚廣表示，將人氣排行榜與成功率排行榜相比，只有果凍類產品同時入榜，反映受歡迎的選擇不一定帶來較高的減重成功率。不過，這份調查來自網站使用者自行發表的心得，並非隨機抽樣或臨床試驗，結果可能受到個人健康狀況、飲食與運動習慣等因素影響，不能直接認定某類產品具有較佳減重效果。尤其GLP-1受體促效劑屬於醫療用藥，是否適合使用，仍須由醫師依個人情況評估。