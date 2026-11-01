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葡萄牙住房危機難解…民眾反租屋法案示威 警拆除里斯本抗議營地

中央社／ 里斯本1日綜合外電報導
2026年11月1日，在葡萄牙里斯本舉行的一場爭取住房權的集會上，防暴警察在現場就位。路透社
2026年11月1日，在葡萄牙里斯本舉行的一場爭取住房權的集會上，防暴警察在現場就位。路透社

葡萄牙警方今天進入首都里斯本（Lisbon）的羅西奧廣場，拆除抗議民眾搭設的帳篷營地。前一天有數千人上街遊行，要求政府撤回1項租屋法案，抗議民眾認為，這項法案將使國內住房危機惡化。

路透社報導，葡萄牙是歐洲住房危機最嚴重的國家之一。自2017年以來，當地房價已漲逾1倍，新簽租約的租金也幾乎翻倍，年輕人受到的衝擊尤其嚴重。

近幾週來，葡國反對居住成本飆升的抗議活動日益激烈；西班牙、法國、德國及其他歐洲國家也接連出現類似示威。

數千人31日在里斯本市中心遊行後，示威民眾在羅西奧廣場（Rossio Square）搭起50多頂帳篷。

今天凌晨4時30分左右，數十名警察進入帳篷營地，其中部分警員帶著警犬。警方指揮官羅德里格斯（Iuri Rodrigues）事前曾3度警告抗議者，若不自行移除這些未經許可搭設的帳篷，警方將予以拆除，拒不配合者可能面臨指控。

數百名抗議者試圖守住營地，警方則出動盾牌，並以警棍驅散人群。

另外，警方也拆除波多市（Porto）若昂一世廣場（Dom Joao I Square）一處規模較小、情況類似的帳篷營地。

稍早，社會黨（Partido Socialista）籍國會議員艾維斯（Pedro Delgado Alves）表示，事發當時，羅西奧廣場現場平和，沒有任何理由採取「動用武力、肢體暴力或警棍驅離的警方行動，我們上週才剛目睹這類場面」。

警方上週在相同地點拆除帳篷營地時，也曾以警棍驅散示威民眾並逮捕數十人，因此招致批評。

抗議民眾要求執政的中間偏右少數政府撤回1項法案，法案內容包括放寬房東收回房屋的規定，以及取消新租約的租金上限；法案已在極右翼政黨「夠了」（Chega）棄權下通過一讀。

葡國總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）10月29日排除撤回法案的可能性，但表示願意在未來數週的最終表決前修改法案。他說，各政黨「必須拉近彼此立場」，但也強調「政府的施政計畫仍是主要行動方針」。

葡萄牙 租屋 法案 租金

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