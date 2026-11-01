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不結婚、不交往更幸福？研究追蹤11年 揭單身族真實心聲

聯合新聞網／ 綜合報導
一項追蹤德國2930名單身者的研究發現，多數受訪者長期維持穩定的生活滿意度。圖／Ingimage
一項追蹤德國2930名單身者的研究發現，多數受訪者長期維持穩定的生活滿意度。圖／Ingimage

單身久了，真的會越來越不快樂嗎？一項追蹤近3000名德國單身者、長達11年的研究發現，儘管受訪者對感情狀態及性生活的滿意程度有所不同，多數人仍維持穩定的生活滿意度。研究指出，約9成受訪者的生活滿意度高於量表中點，顯示沒有伴侶不一定與不幸福畫上等號。

據《紐約郵報》報導，這項刊登於《人格與社會心理學公報》（Personal and Social Psychology Bulletin）的研究，由多倫多大學博士候選人伊萊恩（Elaine Hoan）領銜，分析德國家庭追蹤調查2009年至2021年間的資料，共納入2930名從未結婚且在研究期間持續沒有固定伴侶的受訪者。研究依起始年齡分為約18歲、26歲及36歲等3組，觀察不同人生階段的單身生活。

研究團隊發現，3個年齡組別中，都有約9成受訪者的整體生活滿意度高於量表中點，且長期變化相對平穩。不過，對單身身分本身的滿意程度，則呈現較大差異。約67%的18歲起始組受訪者對單身狀態感到滿意，年齡較高的兩組比例則有所下降，顯示生活過得滿意，不代表每個人都同樣享受沒有伴侶的狀態。

研究也觀察受訪者的性生活滿意度、尋找伴侶的意願，以及收入、教育程度、健康與人格特質等因素。結果顯示，生活、單身狀態及性生活滿意度較高的群體，通常具有較低的神經質傾向及較高的外向性；另一方面，教育程度較高者較常出現在性生活滿意度偏低的群體中，研究人員推測，這可能與投入學業的時間有關，但尚不能據此認定兩者存在因果關係。

值得注意的是，研究中多數單身者仍有中度至高度的交往意願，卻不影響他們對整體生活維持較高評價。伊萊恩表示，單身者在性生活滿意度、尋找伴侶的渴望等面向，可能呈現不同變化，但整體生活滿意度仍相當穩定。研究也提醒，單身並非單一的生活經驗，不能只憑有無伴侶，就推斷一個人的幸福程度。

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