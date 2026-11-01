台灣藝術家前進六本木藝術之夜 520盞警示燈打造吸睛裝置

日本東京秋季藝術盛事「六本木藝術之夜2026」今年睽違3年恢復通宵展演，台灣有3組藝術家受邀參展，其中有用主張（UxU Studio）以520盞紅色旋轉警示燈打造大型裝置藝術「Libido原慾」，透過光影變化探討人類的慾望、危險與情感連結。

六本木藝術之夜自2009年開始舉辦，今年展期從10月31日至11月1日，並以法國為藝術焦點，呼應活動最初源自法國「白晝之夜」（Nuit Blanche）的概念。活動涵蓋大型裝置藝術、影像作品及現場表演，讓民眾從白天到深夜，甚至隔天清晨，都能在城市各個角落欣賞藝術。

東京都知事小池百合子昨晚出席開幕典禮表示，當代藝術充滿創造性與多樣性，能夠激發人們不同的感受與思考，這也是東京城市魅力的重要來源。六本木藝術之夜歷經疫情挑戰，仍持續推動具有開創性的藝術嘗試，透過文化、藝術與科技結合，帶來多元的藝術體驗。

六本木藝術之夜執行委員長片岡真實表示，今年重新恢復通宵舉辦，來自世界各國的40組藝術家帶來50個多元節目，並將焦點放在法國，希望回到活動最初的精神，讓民眾徹夜享受藝術。除了裝置及影像作品，也安排不同時段的表演，鼓勵觀眾走訪六本木各個角落。

駐日本台灣文化中心今年再次與六本木藝術之夜合作，邀請有用主張、藝術家廖建忠及李亦凡3組藝術家參展，透過大型裝置藝術、互動雕塑及影像創作，呈現台灣當代藝術的多元面貌。

其中，有用主張（UxU Studio）在六本木之丘北塔前展出大型裝置藝術作品「Libido原慾」，以數百盞紅色旋轉警示燈懸掛組成立體裝置，從正面觀看是紅唇，側面則化為愛心，其他角度則宛如漂浮空中的紅色星辰。鮮豔的紅色燈光在六本木街頭格外引人矚目，吸引許多民眾駐足欣賞、拍照合影，也有人仔細閱讀作品說明，繞著裝置從不同角度觀察光影變化，感受作品的視覺巧思。

有用主張的陳冠宏與陳映竹接受中央社採訪表示，Libido意指人類的慾望，作品以嘴唇象徵生理本能，側面的愛心則代表情感連結，藉由兩種形象的轉換，呈現慾望從身體直覺延伸至精神情感的過程。

陳冠宏指出，作品概念也呼應心理學家佛洛伊德與榮格對Libido的不同詮釋。前者著重與性相關的本能驅力，後者則將概念擴展至更廣泛的心理能量，因此以嘴唇與愛心分別象徵生理及心靈層面的渴望。

至於為何選擇警示燈作為創作媒材，陳映竹表示，警示燈原本用來提醒人們危險即將發生，但作品卻以這些警示訊號組成具有吸引力的紅唇與愛心，希望藉此提出疑問。「當你碰到危險的時候，到底會想要更接近，還是遠離？」這就像人們面對生理或心理慾望時，經常會在吸引與退縮之間掙扎，作品希望呈現每個人面對慾望時的抉擇瞬間。

值得注意的是，作品使用的520盞燈，也呼應「我愛你」的諧音。團隊透露，原本規劃約500盞燈，經過測試與調整後，最後決定採用520盞，希望透過這個數字增加作品的趣味與文化意涵。

與過去使用閃爍式警示燈不同，這次團隊特別選用工業級旋轉警示燈，讓520道紅光以不同節奏轉動，形成宛如心臟跳動、血液流動般的視覺效果。

陳映竹表示，雖然市面上也有利用LED模擬旋轉效果的燈具，製作較為容易，但真正透過馬達帶動的旋轉警示燈，光感與震撼力仍有所不同。當數百盞燈具同時啟動，整體效果甚至比原先想像更加生動。

她表示，作品並未透過中央控制系統刻意編排燈光節奏，而是讓各盞燈具自然運轉，形成不完全同步的動態效果，「我們其實很少做燈光控制，都是讓作品自己去說話」。

這件作品雖然透過電腦進行3D設計，但實際製作高度仰賴人工。520盞燈具都必須逐一拆卸、噴黑，再以手工組裝電線與鋼纜，並測量懸掛高度，在台灣耗費近2個月完成製作。

為了因應日本現場有限的布展時間，團隊將作品拆分成24個單元，在台灣製作後運至日本，再由3名成員利用2個深夜、每晚約7小時的時間完成組裝。陳映竹形容，整個過程可說是「設計科學化、製作手工化」。

此外，由於活動通宵舉行，旋轉警示燈必須長時間運轉，團隊也事先進行壓力測試，確認選用的燈具能夠持續運轉超過24小時，以符合展出需求。

台灣藝術家廖建忠則於六本木之丘森大樓52樓的東京城市展望台，展出互動裝置作品「REC END 3.0 K-us」，將廢棄家電改造成可移動的遙控裝置，以幽默方式反思現代社會的過度消費與科技浪費。

藝術家李亦凡則展出實驗影像作品「難忘的形狀」，探討影像生成技術、情感溝通，以及當代科技發展所衍生的社會倫理議題。

台灣文化中心主任曾鈐龍表示，台灣當代藝術創作兼具多元文化背景、跨領域實驗及對社會議題的深刻關懷。此次3組藝術家分別以燈光裝置、機械藝術及實驗影像等不同媒材參展，以創意點亮東京夜晚，不僅展現台灣藝術創作的豐富面貌，也讓日本及國際觀眾透過作品感受台灣當代藝術的創造力與獨特視角。