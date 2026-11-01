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暴雨襲加拉巴戈斯群島 至少1死、數千家庭流離失所

中央社／ 基多31日綜合外電報導

厄瓜多地方當局今天指出，受到豪雨侵襲，位於太平洋的加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）至少1人死亡，數以千計家庭流離失所。

法新社報導，這場從30日下午開始的豪雨被認為與聖嬰現象（El Nino）有關。

加拉巴戈斯群島聖克魯斯島（Santa Cruz）官員烏力貝（Fanny Uribe）受訪時表示：「這是聖克魯斯島頭一回發生這種事情。我們從未想過會發生這種狀況…這種自然現象的威力的確超乎我們預期。」

根據厄瓜多緊急應變服務機構ECU911和當地媒體發布的影像，居民被迫搬運家當至安全地點。聖克魯斯島是加拉巴戈斯群島中人口最多的島嶼。

聖克魯斯市政當局初步估計，約有2000戶家庭受到影響。

烏力貝表示：「他們失去了一切，只剩下身上穿著的衣服。」

ECU911發布新聞稿指出，目前已知有1人死亡，另有2人失蹤。

加拉巴戈斯國家公園（Galapagos National Park）已關閉聖克魯斯島和聖克里斯托巴島（San Cristobal）多處觀光景點。

加拉巴戈斯群島由多個島嶼組成，只有其中4個有人居住，總人口約2萬8500人。

暴雨 巴戈 家庭

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