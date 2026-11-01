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玻利維亞旱災洪患齊發 政府宣布進入緊急狀態

中央社／ 玻利維亞首都拉巴斯31日綜合外電報導

玻利維亞總統巴斯（Rodrigo Paz）今天宣布全國進入緊急狀態，以利調度資源，因應聖嬰現象（El Nino）帶來的衝擊。

法新社報導，巴斯向全國發表談話時表示，玻利維亞目前正因聖嬰現象同時面臨洪水與乾旱；這項命令也要求增派救援人員前往災情嚴重的地區。

巴斯說：「這個氣候現象將帶來非常嚴重的影響，包括乾旱與洪水，我們需要所有機構通力合作。」

根據玻利維亞政府本週發布的報告，乾旱已影響全國9個省分中的6個，約7萬8000個家庭受災，並造成超過7萬5000頭牛隻損失。

聖嬰現象是指赤道太平洋中部與東部海面溫度升高，進而改變全球風向、氣壓及降雨型態。

聯合國本週警告，目前這波聖嬰現象的強度可能達到「前所未見」的程度，恐對拉丁美洲、非洲東部與南部、亞洲及太平洋地區造成嚴重衝擊。

玻利維亞的鄰國也受到影響。秘魯氣溫升高、野火頻傳，至少已造成12人喪生。

智利首都聖地牙哥（Santiago）則經歷了有紀錄以來降雨最多的10月。

玻利維亞 緊急狀態 聖嬰現象

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