拉鍊頭為何有個洞？日本大廠揭「3大用途」 不只為了裝飾

衣服、背包和牛仔褲上的拉鍊，幾乎每天都會用到，但你是否注意過，拉鍊頭的拉片經常留有一個小洞？日本生活網站《saita》近日介紹這項容易被忽略的設計，指出小洞其實具有3種用途。日本拉鍊大廠YKK也曾公開解釋，除了方便抓握，還能減輕重量、加裝配件，並非單純為了美觀。

據日媒《saita》報導，作者三木千奈（三木ちな）某次拉上外套拉鍊時，突然好奇拉片上的孔洞有何作用，於是查看家中的衣物及隨身用品，發現女兒的外套、自己的包包，甚至牛仔褲拉鍊都有類似設計。經過查詢後才發現，看似不起眼的小洞，其實與日常使用的便利性有關。

日本拉鍊製造商YKK在官方專欄中說明，拉鍊開合時供手指抓取的部件稱為「引手」，也就是一般所說的拉片。設置孔洞的第一個原因，是讓使用者更容易抓握；第二個原因則是減少拉片的材料用量，達到輕量化效果。雖然單一拉片的重量差異不大，但這些細節仍是產品設計的一環。

至於第三項用途，則是方便加裝裝飾或輔助配件。YKK指出，拉片上的孔洞可以穿入織帶、繩子等物品，除了改變外觀，也能讓部分包款的拉鍊更容易操作。不過，YKK也提醒，若透過繩子拉動時施加過大力量，仍可能造成拉鍊損壞，使用時應避免過度拉扯。

值得一提的是，並非所有拉鍊的拉片都有孔洞。YKK表示，市面上也有不開孔的設計，會依產品用途與需求有所不同。