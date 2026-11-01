怕89歲母入住養老院孤單！女兒帶亡父照片 4天後竟被要求撤走

日本一名61歲女子美紀（化名），擔心89歲母親和子（化名）入住養老院後感到孤單，特地將已故父親的合照帶到房間，希望能陪伴母親。沒想到入住才4天，就接到養老院職員來電，表示母親希望她把照片帶回家，讓她相當錯愕。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，和子的丈夫8年前過世，此後一直獨居，直到近年雙腿逐漸無力，家人才安排她入住養老院。搬家當天，美紀特地帶來一張父母結婚40週年時拍攝的合照，裝在寬約30公分、附玻璃面板的木製相框裡。當時母親看到照片還笑著說「好懷念」，沒想到幾天後卻要求撤走。

美紀不解地問母親：「為什麼不想放爸爸的照片？」和子坦言，「看到照片，就會想回以前的家。」雖然想起丈夫很開心，但照片也讓她回憶起兩人在老家客廳相處的日子，反而更覺得寂寞，甚至夜裡睡不著。

原來，搬家前母親就曾說過「相框太大了，不帶去也沒關係」，但美紀以為母親只是怕麻煩，仍堅持帶去。此外，相框又重又有玻璃面板，擺在床邊也有掉落風險。美紀這才明白，自己一心想讓母親安心，卻忽略了她真正的感受。

最後，美紀將相框帶回家，改送一本小相簿，讓母親想看時再拿出來。和子也欣然接受，如今會偶爾翻閱家人照片。