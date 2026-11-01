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郵輪奧德賽號突停航！澳洲婦花百萬租艙房15年 如今被趕下船

香港01／ 撰文：李健民
澳洲婦人為長住郵輪賣房並砸20萬澳元租艙15年，卻因燃油成本暴漲遭公司在柬埔寨突停航趕下船，安置與重返航程都充滿不確定性。 歐新社
澳洲婦人為長住郵輪賣房並砸20萬澳元租艙15年，卻因燃油成本暴漲遭公司在柬埔寨突停航趕下船，安置與重返航程都充滿不確定性。 歐新社

美國郵輪公司Villa Vie Residences旗下主打長住服務郵輪「奧德賽號」（MV Odyssey）因燃油費暴漲而在柬浦寨西哈努克省（Sihanoukville，又稱西港）突然結束約3年的航程，旅客被迫落船。有本來居住在郵輪上的澳洲籍旅客訴苦表示，自己已賣房，花費約20萬澳元（約新台幣457萬元）租下郵輪約15年艙房，如今被公司驅趕出郵輪外，她表示現在只能在其他地區找房子住。

每日郵報（Daily Mail）於10月30日報導指出，現年78歲的澳洲女子帕羅西恩（Frances Paroissien）花費約20萬澳元，去租下該郵輪約15年的艙房使用權，遠離陸地生活。

據該船的宣傳資料顯示，乘客只需一次性整理行李，就可以花數年時間探索約147個國家，每次航行到新的國家，回到自己的艙房，可欣賞沿途不同的風景。

郵輪自2024年10月出發，計劃展開為期3年半的環球海上旅程，但該承諾在本週破滅。總部位於佛羅里達州的Villa Vie Residences公司突然宣布停航，理由是燃油成本上漲，乘客們被告知收拾行李，在柬埔寨下船，當時船上有203名乘客和156名船員，亦包括帕羅西恩在內約5名澳洲藉遊客。

對帕羅西恩而言，這一消息不單止讓她失去計劃多年居住的「海上之家」，亦讓她失去其澳洲的居所：「我沒有房子，我在澳洲的生意也做不下去了，因為我為了在這艘船上買房，把它們都賣了。」

目前帕羅西恩在泰國租下一間公寓，租約為期六個月，並計劃等待是否能重返「奧德賽號」郵輪期間環遊亞洲。她也質疑營運商關於燃油成本是造成停航的解釋，並直言「他們根本不是做生意的」。

據每日郵報指出，當時已有乘客質疑公司的運作出現問題，該公司曾呼籲當地居民捐款，以幫助維持這艘「海上家園」的運作。

10月27日，公司Villa Vie Residences在一份聲明中警告稱，由於正在尋求重組和新的融資方案，表示「任何結果都無法保證」。公司指自2月底伊朗衝突爆發以來，公司已採取重要措施降低燃油消耗，包括放慢航程，增加在港口停留的時間，但仍然無法足以抵消燃油成本的增長。

他們表示將全部上漲的成本轉嫁給居民並非符合現實之策，同時指目前的重點是為居民、船員和員工提供支持，並於未來60天內努力進行資本重組。

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文章授權轉載自《香港01》

郵輪 澳洲 柬埔寨

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