馬達加斯加搗毀13處電詐園區 148名中國人被引渡回國

東非國家馬達加斯加（Madagascar）對境內多個網絡詐騙中心展開突襲搜查行動，揭露這些中心與一個在柬埔寨營運的類似詐騙集團有聯系。馬達加斯加當局稱，共搗毀13個由中國人營運的詐騙窩點，目前已引渡148人回中國。

馬達加斯加司法部說，這些窩點從事情感詐騙、加密貨幣詐騙和投資詐騙，大多由中國公民經營。該部表示，共有13個詐騙園區在8月和9月與美國司法部聯合開展的行動中被搗毀。

美國司法部在一份聲明中說，行動中僅一天就查獲了約5200萬美元的加密貨幣，並處理了3200多台電子設備。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室去年曾就這些網絡的擴張發出警告，特別是其向南部非洲擴張。

另有11名在打擊網絡詐騙行動中被單獨逮捕的中國公民，於8月離奇地從馬達加斯加一所監獄獲釋。這起醜聞廣受關注，據稱牽涉該國監獄管理部門的負責人。

官員們說，盡管初步調查顯示數名非洲人可能是人口販賣的受害者，他們仍被羈押。

還原說中文的「騙子警察」作案過程

通過社交媒體招募 高薪承諾

與東南亞的詐騙活動一樣，馬達加斯加的這些詐騙中心涉嫌通過社交媒體和高薪承諾，把非洲人誘騙到這個印度洋島國。

當局說，此案中約有20名來自肯尼亞、盧旺達、烏干達和津巴布韋的人被羈押。

「根據他們的陳述，他們是通過臉書被招募來馬達加斯加從事商業工作的，」警方刑事部門負責人穆伊尼（Hassan Mouigni）對法新社說。

「但他們到了這裡之後，大多數人的護照都被老板沒收了，他們被迫從事詐騙，」他說，「他們是受騙的受害者。」

據美國當局介紹，被控經營一個情感詐騙團伙的是一名馬來西亞籍男子Chui Kok Wa，他住在首都塔那那利佛附近高檔街區伊瓦圖（Ivato）的一棟別墅裡。

「從他護照上的簽證可以推斷，他是2024年第一次來到這裡。根據護照，他此前在柬埔寨，」穆伊尼說。

美國司法部說，它認為他的「與馬來西亞和中國有關聯的犯罪集團，於2025年初在馬達加斯加開設了詐騙園區，很可能是在柬埔寨執法行動之後把業務從那裡轉移過來的」。

馬達加斯加通信部網絡犯罪部門協調人拉利希瓦奧（Tsitohaina Ralihivao）把此事與2025年柬埔寨對泰柬邊境附近詐騙園區的打擊聯系起來。當時，兩國軍隊還曾發生沖突。

「泰國人搗毀這些園區後，他們只是把業務搬走了。同樣的組織來到了馬達加斯加，」拉利希瓦奧對法新社說。

轉移陣地針對英語國家行騙

美國司法部公布的一份聯邦調查局（FBI）法庭文件，在詢問了三名曾在塔那那利佛一處詐騙園區工作的巴西人後，得出了類似結論。

「這些人報告說，他們最初是應聘網上發布的工作機會，結果卻在柬埔寨的一個園區工作。

「後來，部分由於柬埔寨與泰國之間的武裝沖突，也由於柬埔寨警方針對詐騙園區的行動，這些證人於2026年5月初被轉移到馬達加斯加塔那那利佛，」文件說。

「隨著東南亞此類園區被關閉，網絡詐騙中心越來越多地在非洲開設，」聯邦調查局說。

穆伊尼說，美國當局之所以介入，是因為這些中心「主要針對英語國家」，包括美國、加拿大和巴基斯坦。

拉利希瓦奧補充說，這也是為什麼「需要來自非洲英語國家的人」。

詐騙中心的到來，在馬達加斯加首都並非無人察覺。

「以前他們住在比較隱蔽的別墅裡。引起我們注意的是，他們開始包下整座酒店，」穆伊尼說。

城中Live酒店內一處園區的疑似負責人是一名中國公民，他也在被引渡回北京的人當中。

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