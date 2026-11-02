波蘭憲法法院上演「宮鬥」？警方包圍法院大樓

波蘭警方稱，是在接到一名法官的報警後才採取行動對建築物外圍區域實施管控。該女法官稱，憲法法院的法官和工作人員的人身安全可能面臨危險。

在此之前，憲法法院的網站上曾出現一則通知，宣布院長希維奇科夫斯基(Bogdan Swieczkowski)以及副院長都被停職一個月；在此期間，憲法法院法官科爾溫-皮奧特羅夫斯卡（Anna Korwin-Piotrowska）代行領導職責。但是不久之後，社媒平台X上出現了一則憲法法院的推文，否認了網站通知裡的說法，並強調希維奇科夫斯基仍然在任，且科爾溫-皮奧特羅夫斯卡因未經過波蘭共和國總統主持的宣誓就職儀式，無權擔任其職務。憲法法院將此局面形容為一場「政變」。

當晚，大批示威者聚集在華沙市中心的憲法法院大樓前，其中一些人試圖沖破路障闖入法院內部。據稱，這些示威者大多是右翼民粹政黨PiS「法律與公正黨」的支持者。警方通報，至少已有3人被捕。10月31日白天，憲法法院外依舊聚集有大量示威者。

無黨籍、但是立場明顯親右翼的波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）事發時正在飛往西非國家塞內加爾准備進行訪問，他獲悉後立刻讓專機調頭飛回波蘭。納夫羅茨基在社交平台X上寫道：「在這樣的時刻，總統必須留在波蘭。」當晚，他乘坐的飛機降落在華沙，隨後抵達了憲法法院。

不久前剛剛由總理圖斯克(Donald Tusk)政府提名的憲法法院法官貝雷克（Maciej Berek）在X平台上發布了一段視頻，顯示曾是業余拳擊手的納夫羅茨基總統強行推開阻攔，試圖進入憲法法院大樓。貝雷克還稱，納夫羅茨基涉嫌對科爾溫-皮奧特羅夫斯卡實施了肢體攻擊。在另一段視頻中，可以聽到納夫羅茨基對她及幾位同事說道：「你們根本不是憲法法院法官！」

當天夜裡，納夫羅茨基呼籲議會各黨派進行磋商，旨在「穩定政治局勢並恢復憲法秩序」。他同時要求警方撤出該建築。

10月31日下午，納夫羅茨基已按此前宣布的計劃，開始與議會各政黨代表進行磋商。但據波蘭電視台未經證實的報導稱，圖斯克總理所在的「公民綱領黨」並不打算參加磋商。

右翼總統始終拒絕中左翼政府的法官提名

波蘭兩大政治陣營圍繞憲法法院的激烈爭端已經持續多年。右翼的「法律與公正黨」在2015年至2023年執政期間，向憲法法院提名了多名與該黨政治立場一致的法官。當時，歐洲法院認定，由於法官以及時任院長的任命程序存在嚴重缺陷，波蘭憲法法院已無法被視為獨立或公正的司法機構。

2023年議會大選後，圖斯克領導的中左翼聯盟上台執政，並宣布計劃扭轉此前「法律與公正黨」政府對司法體系所做的改革。然而，這一進程進展緩慢，部分原因是與「法律與公正黨」立場一致的總統納夫羅茨基一直在阻撓圖斯克政府的工作。

比如，最近幾個月以來，納夫羅茨基拒絕為議會提名的五名憲法法院法官主持宣誓儀式。後來這些法官轉而在議會進行宣誓，但是憲法法院院長希維奇科夫斯基隨後卻拒絕這些新法官進入法院大樓。希維奇科夫斯基是在「法律與公正黨」執政期間被提名為院長的。歐洲人權法院已於5月裁定，應允許這些法官開始履職。

作為這批新法官之一的科爾溫-皮奧特羅夫斯卡在波蘭電視台（TVP）上表示，現任憲法法院院長通過阻撓新法官就職，導致該法院陷入了無法運作的狀態。作為資歷最深的法官，她已召集全體憲法法院法官於11月3日舉行會議。

波蘭駐外大使也辭職

10月30日的事件發生後，已經有兩名波蘭駐外大使宣布辭職。波蘭駐羅馬尼亞大使索洛赫(Paweł Soloch)在社媒平台X上寫道：「鑑於有人試圖非法接管憲法法院，我認為自己已無法繼續擔任波蘭共和國駐羅馬尼亞大使。」波蘭駐中國大使古天衛（Jakub Kumoch）也在X平台上表示，鑑於波蘭國內正在發生的事態，他無法繼續擔任大使一職。據波蘭通訊社PAP報導，索洛赫和古天衛都曾是前總統杜達(Andrzej Duda)的幕僚，後者持民族保守主義立場。

中左翼的總理圖斯克也在社媒發帖表示，重建法治是其領銜的政府之職責。「『法律與公正黨』執政期間持續多年的無法治狀態之後，重建進程會是艱難的，有時甚至是痛苦的。這需要我們採取堅決的行動，除此以外別無他法。」

圖斯克內閣的司法部長茹雷克（Waldemar Zurek）現在要求取消憲法法院院長希維奇科夫斯基及副院長的豁免權。他說：「憲法法院已經變成了他們的私人財產，我們必須確保它能恢復正常運作。」

德新社在分析報導中指出，右翼總統納夫羅茨基與中左翼總理圖斯克之間的持續對峙正在加深波蘭國內的裂痕，還在外交上削弱了整個國家。作為烏克蘭的關鍵盟友，波蘭在歐盟和北約內的重要性毋庸置疑；但由於無法發出統一的聲音，波蘭在國際舞台上無法充分發揮這一潛力。

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