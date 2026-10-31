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印尼今年累計2247起災害 當局籲防雨季洪水與山崩

中央社／ 雅加達31日專電

印尼國家災害應變總署（BNPB）統計，目前全國今年累計通報2247起災害。近期北蘇門答臘省等地接連傳出洪水及強風災情，當局提醒地方政府及民眾提高警覺，做好防災準備。

印尼國家災害應變總署發布新聞稿表示，近期新增的災情包括北蘇門答臘省（North Sumatra）及亞齊省（Aceh）6起洪水，及南加里曼丹省（South Kalimantan）和東爪哇省（East Java）2起極端天氣事件。

資料顯示，北蘇門答臘省日里雪冷縣（Deli Serdang）有7615戶家庭受洪災影響，7327棟房屋遭淹；省會棉蘭市（Medan）則有2405戶、7930人受災，洪水於29日退去。

強風也造成部分地區房屋受損。當局通報，南加里曼丹省塔賓縣（Tapin）26日遭強風吹襲，部分民宅屋頂受損，影響28戶家庭；東爪哇省宗班縣（Jombang）28日也發生強風災情，造成25棟房屋及1處商業場所受損，影響25戶家庭。

從全年災情來看，印尼國家災害應變總署統計，今年已有約597萬人受災，427人死亡、21人失蹤，另有3258人受傷；水文氣象災害占全年災害總數99.19%，其中森林及土地火災1043起、洪水596起、極端天氣342起，另有乾旱、土石流、巨浪及海岸侵蝕等災害。

印尼國家災害應變總署指出，安達曼海（Andaman Sea）上空的熱帶擾動可能間接影響印尼天氣，亞齊省須防範豪雨至極端豪雨，其他多個地區也須留意強降雨風險，呼籲民眾留意氣象資訊，尤其居住在河岸及山坡地區者，應注意水位變化及土石流徵兆。

此外，印尼國家災害應變總署先前發布預警指出，受到26日滿月、29日月球運行至近地點及海洋環境變化影響，部分沿海地區海水水位可能升高，增加潮汐淹水風險。

當局呼籲地方政府加強監測海象、清理沿海排水設施、檢查海堤及避難場所，並備妥撤離人力與物資；沿海居民則應在滿潮期間減少海邊活動，若海浪過高、影響航行安全，應暫緩出海並固定船隻及財物。

印尼 災害 洪水

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