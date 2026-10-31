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孟加拉登革熱疫情升溫10月173死 12月前恐難緩和

中央社／ 達卡31日綜合外電報導
孟加拉10月通報已經有173人因為感染登革熱而喪命，是今年以來單月最高死亡人數。歐新社
孟加拉10月通報已經有173人因為感染登革熱而喪命，是今年以來單月最高死亡人數。歐新社

孟加拉10月通報已經有173人因為感染登革熱而喪命，是今年以來單月最高死亡人數，專家提出警告，這波疫情在12月之前不太可能明顯緩解。

路透社報導，根據孟加拉衛生當局資料，截至10月30日，今年登革熱疫情已造成418人喪生、逾13萬3000人住院。光是10月就有173人病歿，高於9月的148人，成為2026年迄今死亡數最多月份。

孟加拉賈漢吉爾諾戈爾大學（Jahangirnagar University）昆蟲學者巴夏爾（Kabirul Bashar）表示，死亡人數不太可能繼續以10月的速度攀升，但傳播很可能持續到11月。

他還指出：「我們可能會看到部分緩解，但登革熱不太可能在11月消失…12月之前不太可能出現明顯改善。」

孟加拉目前也受到麻疹疫情打擊，當地超過1200人病亡，使原本就吃緊的醫療系統承受更大壓力。

孟加拉 登革熱 疫情

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