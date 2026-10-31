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北海道特急深夜撞熊出軌 乘客被迫車內過夜
日本北海道一列開往稚內的特急列車，昨天深夜行駛途中撞上熊，乘客的短途旅程意外變成車廂過夜。事故造成首節車廂出軌，所幸車上32名乘客及乘務人員均未受傷。
STV北海道新聞報導，JR北海道今天召開記者會致歉，表示這是公司首度發生列車撞熊導致出軌的事故，事故路段恢復行駛時間未定。
JR北海道表示，事故發生於昨天晚間10時48分，從旭川開往稚內的特急Sarobetsu3號列車，行經天鹽中川站至問寒別車站之間時，駕駛員發現熊闖入軌道，立即啟動緊急煞車，但仍撞上熊，並感受到車體劇烈上下晃動。
由於夜間難以確保現場安全，工作人員未能立即進行詳細檢查，乘客因此被迫留在車內過夜。
一名乘客表示，列車停了約8小時，「真的滿久的。」
今天上午6時20分左右，JR員工在獵人陪同下抵達現場檢查，發現熊被捲入車底，並確認首節車廂前方轉向架的第一輪軸，朝列車行進方向右側出軌。
JR北海道表示，目前不認為駕駛操作有問題，碰撞導致出軌的具體原因仍待釐清，日本運輸安全委員會也將派員赴現場調查。
受事故影響，宗谷線音威子府站至稚內站之間今天全天停駛，JR北海道預計明天安排接駁巴士，並表示將以安全為優先，儘速推進修復作業。
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