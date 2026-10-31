旅程全泡湯！退休婦賣房砸650萬搭豪華郵輪 竟慘被丟包柬埔寨

澳洲一名78歲退休婦人賣掉房子，花費超過20萬美元（約新台幣652萬元）租下郵輪15年船艙，原本打算展開環遊世界的生活，沒想到才航行約2年，郵輪業者就突然宣布暫停營運，要求乘客在柬埔寨下船，讓她頓時失去原本預計長住的「海上住所」，只能暫時在海外尋找落腳處。

據外媒《Daily Mail》報導，來自墨爾本的78歲婦人帕羅西恩（Frances Paroissien）當初購買的是「奧德賽號」（Villa Vie Odyssey）郵輪15年船艙使用權，業者以「全球首艘永久郵輪」為賣點，承諾乘客可以在船上長住，前往全球147個國家，並在旅途中隨時返回自己的房間。

然而，這趟旅程如今突然喊停。總部位於美國佛羅里達州的營運商Villa Vie Residences近日以燃油成本大幅上漲為由，宣布暫停營運，要求船上乘客整理行李在柬埔寨下船。當時船上共有203名乘客及156名船員，其中包括5名澳洲籍乘客。

帕羅西恩表示，自己賣掉澳洲的房子才有錢購買船艙，如今不僅失去原本的住所，也不知道接下來該住在哪裡。她說，目前已在泰國租下一間公寓，租期6個月，打算趁這段時間在亞洲旅行，等待業者是否能恢復營運的消息。

不過，她對船公司將停運歸咎於燃油成本上漲並不埋單，直言業者雖然曾有郵輪產業經驗，卻不懂得經營生意。

事實上，郵輪停運並非毫無預警。報導指出，業者先前曾告知乘客，公司積欠銀行及其他債權人數百萬美元，並多次要求船上居民每月額外支付500美元（約新台幣1.6萬元）和燃料附加費。

另一名來自澳洲布里斯本的乘客卡瓦薩（Rina Cavazza）花費17萬美元（約新台幣554萬元）購買船上床位，但不願再投入更多資金，目前也留在柬埔寨觀望。她表示，業者提供的資訊及實質協助都相當有限，自己對能否拿回款項也不抱太大希望。她坦言，沒想到真的走到這一步，船上的氣氛也因此大受影響。

此外，其他乘客也在郵輪論壇分享下船經過。曾與妻子一同搭乘郵輪的美國乘客卡辛漢（Randy Cassingham）發文表示，乘客僅提前7小時接獲通知，就必須帶著所有行李離船；若無法一次帶走全部物品，則須聯繫客服，另行安排取回剩餘物品。

卡辛漢指出，船上居民其實早已察覺營運問題，停航並非毫無預兆，從商業模式、管理失誤，到燃油成本與供應危機，種種問題不斷累積。

Villa Vie Residences則在聲明中表示，2月底美伊衝突爆發後，公司已採取降低燃油消耗的措施，包括放慢航行速度、增加停靠港口的時間，但仍無法抵銷燃油成本暴漲帶來的營運損失。由於不可能將全部增加的成本轉嫁給乘客，公司目前正尋求重整及增資，預計在未來60天內努力尋找解決方案，但也坦言目前無法保證最終結果。