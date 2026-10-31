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日本富士山迎初冠雪！較歷年平均晚28天 132年來首採新觀測法

香港01／ 撰文：劉耀洋
日本氣象廳10月30日上午宣布，在富士山觀測到「初冠雪」。資料照／美聯社
日本氣象廳10月30日上午宣布，在富士山觀測到「初冠雪」。資料照／美聯社

日本氣象廳10月30日上午宣布，在富士山觀測到「初冠雪」。這是日本自1894年有紀錄以來，首次改以雷達及衛星數據判定，而不再依靠肉眼觀測。

日本共同網日媒靜岡放送（SBS）30日報導，今年富士山迎來「初冠雪」較往歷年平均（10月2日）晚28天，較去年（10月23日）晚7天。然而，新觀察方法的結果實際上無法與以往肉眼觀測的結果作簡單比較。

富士山的「初冠雪」此前一直由甲府地方氣象台職員通過肉眼方式觀測，但為了提高精準度並減輕職員負擔，從本季起改用雷達及氣象衛星等方式，分析山頂附近的積雪情況，從而確定初雪日期。

日本氣象廳表示，截至30日上午8點，山頂附近積雪厚度已超過10毫米，山頂的氣溫於凌晨5時降至攝氏零下9.1度。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 富士山 衛星

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