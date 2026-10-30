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刺胳針刊文：網路社群「男性圈」應視為公衛議題

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導

在英國醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）今天刊出的報告中，研究人員警告，社群媒體上的「男性圈」（manosphere）應被視為公共衛生議題，並以類似應對菸草業危害的方式加以因應。

法新社報導，這份報告探討所謂的男性圈，並將其定義為一群對「男子氣概、厭女及男性受害情況」抱持共同信念的網路社群。

報告詳述男性圈對健康的影響。這類網路社群將男性處於不利地位與男子氣概危機歸咎於女性主義，其影響包括男性心理健康問題，以及對女性施暴等情況。

報告也指出，男性圈的論述會貶低男人與男孩尋求協助的正當性。

倫敦大學學院（UCL）全球公共衛生教授、報告作者霍克斯（Sarah J Hawkes）告訴英國廣播公司第4電台（BBC Radio 4）：「若將男性圈視為公衛議題，而不只是監管問題，就能透過公衛途徑，運用更多政策手段來應對。」

霍克斯呼籲政府，採取協調行動因應這場危機，包括讓民眾更容易獲得技能培訓、就業機會及心理健康服務。

她也指出，有些人透過這類男性圈訊息「大賺一筆」，例如鼓勵男孩與男人投資各種金融方案，以及購買未受監管的補充品和荷爾蒙產品。

澳洲摩納希大學馬來西亞分校（Monash UniversityMalaysia）衛生政策教授、報告共同作者布瑟（KentBuse）表示，男性圈在網路平台蓬勃發展，而這些平台採取與菸草業類似的策略，「把責任推給個人，並稱監管是對自由的攻擊」。

布瑟說：「男孩與男人不是問題所在。問題在於讓他們陷入孤立、未來缺乏保障的環境，以及從他們的憤怒和不安全感中牟利的企業。」

公衛 男性 社群媒體

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