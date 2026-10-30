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研究估印尼野火煙霾釀3560死 當局籲結合衛生資料評估

中央社／ 雅加達30日專電

最新研究估計，印尼森林及土地火災造成的空氣污染9月導致3560人死亡。印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，死亡人數應結合官方衛生資料進一步評估。

智庫能源與清潔空氣研究中心（CREA）於29日發布研究報告指出，印尼9月空氣污染相關死亡人數估計達5310人，其中3560人與野火煙霾造成的PM2.5細懸浮微粒污染有關，另有1750人來自發電、工業及交通運輸等其他污染源。研究並估計，當月約有5780萬人暴露於不健康至有害程度的空氣。

報告指出，研究以民眾短期暴露於PM2.5後數天內的死亡風險為基礎，使用中國清華大學開發的空氣污染追蹤資料，並以印尼118個城市的186個空氣品質監測站數據校正，再結合人口分布及基礎死亡率推算。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）今天報導，印尼國家災害應變總署災害資訊中心代理主任潘加坦（Berton Suar Pelita Panjaitan）表示，透過空氣污染物暴露模型推算的死亡人數，與官方醫療體系逐一記錄及確認的死亡個案不同；當局無法單獨認定因野火煙霾暴露造成的死亡人數，相關健康影響仍須由衛生及空氣品質主管機關提供資料與分析。

潘加坦說，野火災害的影響不應只以燃燒面積及熱點數量衡量，也應考量民眾健康、日常生活、教育、經濟活動及環境品質所受衝擊。他指出，野火防治除撲滅火勢，也應同步監測空氣品質、及時發布風險資訊，並保護兒童、長者、孕婦及呼吸道疾病患者等易受影響族群，透過中央與地方機關合作降低災害衝擊。

印尼衛生部最新資料顯示，截至21日，野火影響的7個省、68個縣市累計通報33萬3470起急性呼吸道感染病例，較前一個月公布的17萬4694起增加近一倍。印尼官方目前尚未公布森林及土地火災煙霾造成的全國累計死亡人數。

印尼 野火 PM2.5

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