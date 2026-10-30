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法國學運浪潮蔓延 義大利學生偕勞工全國示威

中央社／ 羅馬30日綜合外電報導

義大利各地數以千計學生與勞工今天走上街頭，要求增加學校經費，並紓解生活成本高漲的壓力。警方已加強部署，以防衝突發生。

法新社報導，義大利今天舉行全國性示威，延續數週以來的示威浪潮。這些抗議由學生帶頭，他們搭起帳篷營地並占據校園，藉此讓訴求受到關注；鄰近的法國與西班牙也發生類似示威運動，助長了這股聲勢。

義大利基層工會聯盟（USB）號召大罷工，吸引數以千計勞工參與今天的抗議活動，其中包括卡車司機、計程車司機及農民。他們近幾週以來因燃料價格飆漲而走上街頭，並反對提高國防支出。

義大利全國數十座城市都有遊行活動，包括波隆那（Bologna）、熱那亞（Genoa）、那不勒斯（Naples）及杜林（Turin）。杜林的抗議活動開始時，示威者與鎮暴警察發生零星小規模衝突。

在義大利首都羅馬（Rome），當地21歲大學生綺拉莉（Beatrice Chilelli）告訴法新社，學生已經「忍無可忍」。

綺拉莉說，他們負擔不起高昂的學費和房租，這些沉重負擔都落在父母肩上，羅馬學生住宿單人房月租可能高達1200歐元。

法新社攝影記者目擊，遊行隊伍經過經濟部外時，現場有大批警力戒備。

人群中一群人高唱：「我們需要更多住宅，不是炸彈！」另有一群示威者短暫表演，模仿加薩遭轟炸時驚恐逃命的平民。

除了學生以外，教師、勞工和退休人士也加入今天的示威行列。羅馬一名男子手持標語，上面寫著：「退休人士—氣炸了，怒不可遏。」

義大利主要城市的示威隊伍中，許多人揮舞支持巴勒斯坦的旗幟。

義大利 學運 法國

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