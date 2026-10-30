APP遭未授權存取！日本無印良品爆資安漏洞 2726萬筆顧客資料恐外洩

日本生活雜貨品牌無印良品（Muji）的經營者良品計畫公司今天表示，旗下官方應用程式「MUJI APP」遭到未經授權的存取，最多可能有2726萬筆顧客資料外洩，不過姓名及信用卡資訊並未外流。

良品計畫公司指出，可能外洩的資料包括電子郵件地址、出生日期及性別，此外也包含已停止使用MUJI APP的顧客資料。

儘管尚未證實有外洩資料遭到濫用，良品計畫公司呼籲顧客不要點擊可疑電子郵件的連結，以免落入網路釣魚詐騙陷阱。公司將個別通知受影響的顧客。

良品計畫公司說，無印良品的MUJI APP及網路商店仍持續正常運作。