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不種就養不活孩子…阿富汗農民窮到養不起家 冒險重操舊業偷種罌粟

聯合新聞網／ 綜合報導
阿富汗禁種罌粟後農民收入大減，有農家連孩子都餵不飽。示意圖／ingimage
阿富汗禁種罌粟後農民收入大減，有農家連孩子都餵不飽。示意圖／ingimage

塔利班政府2022年全面禁止罌粟種植後，阿富汗許多農民改種小麥和棉花，收入卻大幅縮水，讓家人孩子都吃不飽。聯合國最新報告指出，今年阿富汗罌粟種植面積暴增超過4倍，部分農民冒著遭查緝的風險，也要種植罌粟，只為了維持生計、養家活口。

據《路透社》（Reuters）報導，28歲農民達伍德（Mohammad Dawood）住在阿富汗北部巴爾赫省（Balkh）。過去只要收成一次罌粟，就足以支撐全家一年的開銷，如今改種棉花和小麥，收入卻少得可憐。

達伍德表示，自己仍遵守禁令，但收入最差時，只有過去種植罌粟的四十分之一。他無奈地說，以前一家人生活過得不錯，如今孩子卻因為吃不飽而營養不良。

阿富汗過去曾供應全球約八成的鴉片，罌粟既可用於製造醫療用嗎啡，也是海洛因的原料。塔利班實施禁令後，種植面積一度大幅下降，但今年又出現反彈。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）指出，今年阿富汗全國罌粟種植面積估計達4萬3300公頃，是2025年的4倍以上。部分農民甚至將罌粟藏在穀物田或土牆後方，躲避塔利班查緝。

塔利班則否認聯合國估計的種植規模，強調仍持續取締罌粟。不過，專家警告，若農民缺乏其他收入來源，罌粟種植恐持續增加，進一步影響全球毒品市場。

該國農民面臨的困境不只收入減少。當地棉花價格暴跌約三分之二，小麥收益難以負擔成本，加上乾旱、水源不足及出口受阻，讓農民更難維持生計。

一名56歲地主納札爾（Gul Nazar）表示，只要生活改善，他就不會再種罌粟，但如果情況繼續惡化，他也不敢保證。因為「當一個人餓到受不了時，什麼事都做得出來」。

聯合國警告，阿富汗34個省中，今年已有10個省的兒童營養不良情況達到危急程度，2027年恐增加至14個省。

阿富汗 毒品 塔利班

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