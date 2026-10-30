以毒蘑菇害死3親屬！澳洲婦不服判決上訴 刑期反加重「終身不得假釋」

澳洲52歲女子派特森（Erin Patterson）在家宴中端出摻有致命毒菇的威靈頓牛排，造成3名親屬死亡、1人重傷，原本被判終身監禁，服刑33年後可申請假釋。沒想到她提出上訴，結果不但遭法院駁回，刑期還被加重，改判終身不得假釋，意味著她可能永遠無法重獲自由。

據《衛報》（The Guardian）報導，這起案件發生於2023年，派特森邀請分居丈夫的父母唐恩（Don Patterson）、蓋兒（Gail Patterson），以及丈夫的阿姨海瑟（Heather Wilkinson）和姨丈伊恩（Ian Wilkinson）到家中用餐。當天她準備了威靈頓牛排，餐點卻含有劇毒的死帽菇（death cap mushroom）。4名賓客食用後陸續中毒，最終3人死亡，只有伊恩在住院數週後倖存。

派特森始終堅稱，毒菇是意外混入料理，自己也曾在用餐後感到不適，事後說謊只是因為驚慌失措。然而，陪審團認定她犯下3項謀殺罪及1項謀殺未遂罪。她在2025年被判終身監禁，至少須服刑33年才能申請假釋，但她不服判決，以7項理由提出上訴。檢方則認為原判過輕，要求加重刑罰。

10月29日，維多利亞州上訴法院駁回派特森的上訴，並同意檢方主張，取消她的假釋資格。法官麥克利什（Stephen McLeish）指出，派特森從邀請親屬吃飯開始，就持續抱持殺人意圖，犯案經過精心策劃，還編造自己罹癌、否認採摘野生蘑菇等謊言，試圖掩飾罪行。

法官形容派特森極度冷酷、精於算計，認為不應給予任何假釋機會。不過派特森仍可在28天內向澳洲高等法院申請上訴許可。