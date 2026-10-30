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糖尿病治療新突破…科學家打造植入裝置 小鼠6周平均瘦10%

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞士科學家研發一項裝置不只能穩定血糖，還讓小鼠減掉10%體重。示意圖／ingimage
瑞士科學家研發一項裝置不只能穩定血糖，還讓小鼠減掉10%體重。示意圖／ingimage

瑞士科學家研發出一款微型植入裝置，能透過手機無線控制，自動調節血糖。動物實驗發現，植入裝置的小鼠不僅血糖更加穩定，6周內平均還減輕了10%的體重。

Live Science報導，這項研究於10月22日發表在《科學》（Science）期刊，由瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）研究團隊開發。這款裝置長約2.5公分，利用微量電力啟動化學反應，將血液中的葡萄糖轉換成相對無害的葡萄糖酸鹽（gluconate），藉此降低血糖。裝置不需要電線連接，能接收智慧型手機發出的無線電波，轉換成運作所需的電力。

更特別的是，裝置能搭配連續血糖監測器使用。當血糖升高時，系統便透過手機調整供電量，加強葡萄糖轉換；當血糖恢復正常，則降低裝置的運作程度，避免血糖降得太低。

研究人員將裝置植入同時患有糖尿病及肥胖的小鼠體內，持續觀察6周。結果發現，相較於未接受治療的小鼠，實驗組的血糖明顯更穩定，體重平均也下降約10%。研究團隊認為，當血糖維持在正常範圍，身體的代謝便可能轉向燃燒脂肪。

為確認裝置能否處理更大量的糖分，研究人員還將它放入約5公升的含糖溶液中測試，結果仍能有效調節糖分濃度。不過，這項技術目前仍處於早期研究階段，尚未進行人體試驗。研究人員指出，未來必須確認裝置能否在人體內長期安全運作，以及是否具備足夠的葡萄糖處理能力。

團隊強調，這款裝置並非用來取代健康飲食、運動或現有藥物，而是希望未來能成為糖尿病與肥胖治療的另一種選擇。

糖尿病 科學家 血糖

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