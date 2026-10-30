年輕人罹大腸癌為何更凶險？ 研究揭腫瘤內藏「保護傘」阻擋化療

為什麼年輕人罹患大腸直腸癌後，病情往往更加凶險，甚至對治療產生抗藥性？一項最新研究發現，關鍵可能藏在腫瘤內部的細胞組成。年輕患者的腫瘤中，竟有較高比例的結締組織細胞，不僅可能幫助癌細胞躲避免疫系統攻擊，還可能阻擋化療藥物發揮作用。

據Live Science報導，這項研究於10月29日發表在醫學期刊《自然醫學》（Nature Medicine）中。研究團隊分析189個大腸直腸癌腫瘤樣本，其中54個來自50歲以下患者，另外135個來自50歲以上患者，年齡橫跨29歲至90多歲。研究發現，年輕患者的腫瘤中，結締組織細胞所占比例較高，惡性癌細胞比例反而較低；年長患者則呈現相反情況。

然而，癌細胞比例較低不代表病情較輕。研究人員解釋，腫瘤中的結締組織細胞可能釋放抑制免疫系統的物質，讓癌細胞更容易躲過攻擊，甚至形成物理屏障，阻礙化療藥物接觸癌細胞。

此外，研究團隊分析腫瘤細胞的基因活性後發現，年輕患者的癌細胞可能具有不同的細胞間訊息傳遞特徵，使癌細胞更容易移動及擴散。不過，這項推測仍需要進一步驗證。

研究也發現，年輕患者的腫瘤中存在大量「長鏈非編碼RNA」，但科學家目前尚不清楚這些分子的具體作用，已開始透過實驗室研究尋找答案。

研究人員表示，50歲以下族群的大腸直腸癌發生率自1990年代中期以來持續上升。這項發現雖然尚無法解釋近年年輕人為何較以前更容易罹癌，卻可能提供新的研究方向，幫助科學家了解年輕患者病情較難治療的原因。