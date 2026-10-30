出國行李箱別以為上鎖就安全 專家警告「2種」仍有風險

出國旅行怕行李遭竊，不少人會替行李箱上鎖，但有鎖就真的安全嗎？美國旅遊媒體《Travel + Leisure》近日訪問旅遊專家及空服員，指出部分軟殼行李箱可能被簡單工具撬開，而常見的TSA海關鎖也有通用鑰匙遭複製的風險。專家提醒，行李鎖只能增加防盜難度，重要財物仍應隨身攜帶。

據《Travel + Leisure》報導，旅遊顧問公司Inspired Escapes創辦人沙里（Shari Erasmus）表示，行李鎖確實能阻止部分臨時起意的竊賊，但不代表行李箱就此萬無一失。她指出，許多軟殼行李箱的拉鍊結構，可能被一支原子筆等簡單工具撐開，即使拉鍊頭已經上鎖，也未必能完全阻止他人接觸箱內物品。

另一項值得留意的是TSA海關鎖。沙里指出，由於相關通用鑰匙已有遭複製的情況，旅客不能過度依賴鎖具的保護效果。她形容，行李鎖比較像是增加阻礙，而非無法突破的保險箱，因此建議將現金、貴重物品、藥物及無法取代的物品放在隨身行李，並可使用AirTag等追蹤裝置掌握行李位置。

一名不願具名的美國西南航空空服員也建議，除了行李箱原有的鎖具，旅客還可以準備能扣住拉鍊頭的小型密碼鎖，增加他人擅自開箱的難度。前航空營運經理克雷格（Craig Bevan）則補充，外加鎖具不只有防盜用途，也能固定拉鍊，降低運送途中意外鬆開、導致物品掉出的機會。

不過，旅客選購鎖具時仍須考量機場安檢需求。報導提醒，若行李需要接受檢查，安檢人員可能為了開箱而破壞無法使用通用鑰匙開啟的鎖具，因此建議選擇符合TSA規範的產品。專家強調，無論使用哪種行李箱或鎖具，都不應把防盜希望完全寄託在一把鎖上，妥善保管重要物品才是降低損失風險的關鍵。