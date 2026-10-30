超Man霸總不吃香了！調查揭女性擇偶新標準 願意表達情感更討喜

霸道總裁不再吃香了！一項最新調查發現，現代女性挑選伴侶時，比起強勢、充滿男子氣概的硬漢，女性們更偏好個性隨和、願意表達情感，也樂於讓另一半主導關係的男性。調查中，只有6%的女性表示喜歡具有支配性格的男人，顯示傳統的男性魅力標準可能正在改變。

據《太陽報》（The Sun）報導，這項調查由主打女性主導交往關係的約會軟體 Chyrpe進行。結果顯示，70%的受訪者在英國歌手哈利．斯泰爾斯（Harry Styles）與傑森．史塔森（Jason Statham）於電影《玩命快遞》（The Transporter）中飾演的硬漢角色之間，更偏好前者。

其他受到青睞的男性還包括喜劇演員塞斯．羅根（Seth Rogen）及麥可．塞拉（Michael Cera）。相較之下，馬龍．白蘭度（Marlon Brando）在1954年電影《岸上風雲》（On the Waterfront）中飾演的憂鬱硬漢角色，則較不受歡迎。

43歲的倫敦女子霍尼威爾（Claire Honeywell）表示，白蘭度和史塔森確實散發強烈魅力，但如果真的交往，可能沒幾天就會受不了他們的硬漢作風。她更想與羅根這類隨和、願意溝通情緒的男性約會。調查也發現，只有14%的受訪者認為男性的強勢果斷是重要擇偶條件。

兩性關係專家恩格爾（Gigi Engle）指出，過去社會經常要求男性在感情中主動、掌握主導權，女性則被期待接受追求。然而，越來越多女性希望能依照自己的意願，決定伴侶之間的相處模式。不過，由於這項調查來自主打女性主導關係的交友平台，其結果未必能代表所有女性的擇偶偏好。