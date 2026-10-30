多國宣導防災備糧 泰國澄清未因中東局勢籲囤物資

俄烏戰爭、中東局勢及天災等風險引發全球對緊急應變的關注。泰國媒體報導，約20個國家陸續發布緊急應變準備建議。近期泰國社群媒體也流傳政府因中東局勢發布儲備物資的建議，泰國國安會澄清相關消息不實，呼籲勿輕信傳言。

泰國MCOT電視台今天報導，近期約20個國家發布緊急應變準備建議，呼籲民眾備妥食品、飲用水、常備藥物及其他必需品，以因應可能發生的緊急狀況，各國建議的準備時間依地區情況不同，從至少3天到2週不等，在泰國引發討論。

報導指出，相關建議並非同時發布，也不僅針對戰爭風險，還包括暴風雨、洪水、地震、網路攻擊及關鍵基礎設施中斷等情況。當電力、自來水、通訊或運輸服務受到影響時，民眾應具備短期自給自足的能力。

近期，泰國社群媒體上傳出，因應中東局勢，泰國國家安全委員會（NSC）也呼籲民眾儲備足夠72小時使用的食品、藥品及必需品。

對此，泰國政府公關部今天轉述國安會29日的澄清指出，國安會並未因中東局勢發布儲備72小時食品、藥品及必需品的警報，相關傳言不實。

國安會表示，將繼續密切關注中東局勢發展，並與相關政府機構協調，評估可能對國家安全及利益造成的影響。

報導指出，泰國相關單位過去的確曾宣導家戶要準備至少3天的飲用水及能長期保存的食品，以因應可能影響日常生活的災害。

其中建議準備的物品包括手電筒、電池式收音機、行動電源及現金，並依家庭需求備妥必要用品。

泰國總理兼內政部長阿努廷（AnutinCharnvirakul）29日在國會受訪時表示，對於各國近期呼籲民眾準備緊急物資的消息，他當時尚未掌握相關情況。

被問及泰國民眾是否需要因此感到恐慌，阿努廷說：「我們應該隨時保持警覺，但不恐慌。」