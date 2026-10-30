原本隔天就要回家…英國祖母救落海孫女溺斃 家族旅行釀悲劇

英國一家人到西班牙度假，沒想到卻在假期最後一天發生悲劇！當天10歲孫女被海浪沖向外海，69歲祖母見狀急忙與丈夫、女兒下水救人，不料最後祖母自己不幸溺斃，孫女和母親則在其他遊客協助下平安獲救。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這家人到西班牙梅諾卡島（Menorca）度假約一週，原本住在島上南部的松博（Son Bou），事發當天正準備結束假期。10月28日下午約1時，一家人在島嶼北部的卡瓦列里亞海灘（Cavalleria Beach）遊玩，10歲女童乘坐的小型充氣浮具突然受到強風及海流影響，逐漸漂向岸邊的岩石區，隨後翻覆。

祖父母和女童的母親見狀，立即下水試圖救援。然而，當時海面風浪強勁，風速高達每小時48公里，祖母不幸在救援過程中溺水。雖然祖父最後將祖母帶回岸上，但她已失去生命跡象。其他遊客則利用原本設置在海灘上、用來保護沙丘的繩索，協助女童與母親脫困，兩人均未受傷。

警消及救護人員接獲通報後趕抵現場，仍無法挽回祖母的生命。祖父因救援時造成身上多處割傷，被送往醫院治療；女童與母親則因驚嚇過度接受醫療照護。

據了解，卡瓦列里亞海灘經常受到北風吹襲，容易出現強浪及海流，而當地救生員服務已於10月15日結束，事發時現場並無專業救生人員駐守。