南韓防堵大學聯考用智慧眼鏡作弊 擬刑事追訴延長禁考年限

南韓教育部官員今天告訴法新社，南韓政府計劃未來對全國大學入學考試中被查獲使用智慧眼鏡作弊的考生提出刑事告訴，並加重相關處罰，不得重考期限由現行的1年增至3年。

法新社報導，智慧眼鏡具備拍照、攝影及與人工智慧（AI）助理互動等功能，用這項穿戴裝置在考試中作弊成為全球校園新興問題。

台大今年夏天申請入學考試便發生1名考生在生物科筆試時使用AI智慧眼鏡作弊，被判該科0分。南韓最近也發生3名考生在首爾不同大學舉辦的論文考試中，被查獲佩戴或持有智慧眼鏡。

南韓至關重要且競爭激烈的全國大學入學考試將在11月登場。南韓教育部昨天已公布防範利用智慧眼鏡作弊的新措施，包括在各考場配置專門辨識可疑眼鏡的人員。

南韓教育部官員李俊赫（Lee Joon-hyuk，譯音）今天告訴法新社，由於距離今年大考只剩約20天，因此追究相關刑事責任及加重處罰的修法不太可能及時完成；但當局計劃推動這項改革，目標在明年大考適用。