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不敵當局施壓…俄羅斯獨立新聞堡壘「新報」 今宣布停刊

中央社／ 莫斯科30日綜合外電報導
俄羅斯獨立報紙「新報」今天以當局施壓為由而宣布停刊。 法新社
俄羅斯獨立報紙「新報」今天以當局施壓為由而宣布停刊。 法新社

俄羅斯獨立報紙「新報」今天以當局施壓為由而宣布停刊。繼今年稍早拘留該報一名記者後，當局最近又搜索一名資深編輯的住處。

法新社報導，總編輯索科洛夫（Sergei Sokolov）在YouTube發布的影片聲明中表示：「『新報』（Novaya Gazeta）將不復存在。俄羅斯當局（俄羅斯情報機關）強迫編輯團隊停止工作。」

自從出兵烏克蘭以來，俄羅斯實施近乎蘇聯時期程度的新聞審查，迫使絕大多數獨立記者流亡海外。

新報是俄羅斯獨立新聞的堡壘，被莫斯科當局列為「外國代理人」。當局利用這項標籤打壓異議人士。

索科洛夫說：「『新報』遭到扼殺…11月9日，我們將關掉這盞在我們住了30年的家中的燈，我們將關閉伺服器，然後離開。」

本月稍早他因同事羅德金（Oleg Roldugin）所涉一起刑事案件被帶走問話，住處也遭到俄羅斯當局搜索。羅德金於4月遭到逮捕。

據新報報導，羅德金目前遭到軟禁候審，軟禁期限已經延長至11月10日。

自從2022年2月進攻烏克蘭以來，俄羅斯加強打壓獨立新聞媒體。

新報於戰事爆發後縮減俄羅斯境內的發行規模。當局於同年撤銷該報的媒體執照。

該報時任總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）因在領導報社期間「致力捍衛言論自由」，於2021年共同獲頒諾貝爾和平獎。

俄羅斯 蘇聯 莫斯科 人權 新聞自由 報紙

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