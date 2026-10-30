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菲律賓馬永火山噴發 警戒升至3級籲撤離附近居民

中央社／ 馬尼拉30日綜合外電報導

菲律賓火山暨地震研究所表示，菲國最活躍火山之一「馬永火山」今天發生持續近6分鐘的「中等強度爆炸式噴發」，將深色火山灰噴向數千公尺高空；研究所呼籲當局撤離附近居民。

法新社報導，馬永火山（Mayon Volcano）周邊城鎮目前未通報傷亡或災損，不過菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）已將警戒從2級調升至3級，並呼籲撤離火山口方圓6公里內的民眾。菲國的火山警戒制度分為0至5級。

Phivolcs在公報中表示，高達3000公尺的火山灰柱逐漸向西南方飄散，飄向附近人口聚居區。

Phivolcs指出：「馬永火山進入新一階段的岩漿噴發，未來幾天至數週內，熔岩流及危險的火山碎屑密度流（PDC）影響火山中上部山坡的機率升高。」

這個研究機構敦促地方官員，撤離火山口附近地區民眾，因為當地面臨火山碎屑密度流、熔岩流、落石及其他火山災害等威脅。Phivolcs也建議，飛機應避免飛近這座火山。

馬永火山海拔高2462公尺，位於馬尼拉東南方約330公里處，外型是近乎完美的圓錐。菲律賓今年有3座火山的活動加劇，馬永火山是其中之一，但均未發生大規模噴發。

菲律賓 火山爆發

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