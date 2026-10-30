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大馬煙霾消退重見藍天 氣象局示警2027年初恐再來襲

中央社／ 吉隆坡30日專電

馬來西亞近期煙霾隨風向改變漸消退，但大馬氣象局提醒，明年初東北季風接近尾聲時，超級聖嬰現象可能帶來乾燥天氣，引發森林與泥炭地火災，屆時恐出現「非季節性煙霾」。

根據空氣污染指數管理系統（APIMS）今天的數據，全國68個監測站中，34站空氣品質屬於普通，另34站屬於良好，沒有監測站達到不健康程度。

馬來文媒體「每日新聞」（Berita Harian）報導，氣象局總監莫哈末希山（Mohd Hisham Mohd Anip）說，目前煙霾緩解，不代表馬來西亞已擺脫威脅。如果未落實防火措施，明年初煙霾再度出現的風險可能升高。

他指出，東北季風預計於2027年3月接近尾聲，屆時超級聖嬰現象影響下的乾燥天氣，可能引發大馬境內森林與泥炭地火災，帶來煙霾。

莫哈末希山表示，上週以來的風向轉變，使近期煙霾逐漸消退。隨著東北季風於10月27日開始，風從南海吹向印尼，預計有助於暫時維持煙霾緩解。

不過，他提醒，只要印尼境內的森林與泥炭地火災尚未完全撲滅，一旦風向再次改變，跨境煙霾仍可能捲土重來。

吉隆坡地區最近幾天的天空恢復晴朗，雙峰塔與默迪卡118大樓（Merdeka 118）等地標輪廓清晰可見，天際線不再籠罩在灰濛濛的煙霾中。街頭也可見民眾外出逛街、遊玩。

在拉惹朱蘭（Raja Chulan）附近市集購物的馬來裔居民阿茲曼（Azman）告訴中央社記者，這2天空氣明顯改善，與前幾週煙霾籠罩時大不相同，當時空氣中帶著污濁氣味，如今已聞不到。

印度裔民眾拉詹（Rajan）也指出，先前遠處建築經常灰濛濛一片，這2天終於能清楚看見吉隆坡地標，外出也感覺舒適許多。

目前空氣品質雖已改善，印尼火災與後續風向變化仍牽動跨境煙霾風險；明年初可能出現的乾燥天氣，也使大馬本地森林與泥炭地防火成為預防煙霾的重要工作。

氣象局 聖嬰現象 馬來西亞 空氣品質 火災 空汙

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