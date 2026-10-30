快訊

收盤前半小時下重手！台幣匯率曲線陡上陡下 央行力挽狂瀾守住32.5關卡

與黃仁勳關係密切！陸籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

聽新聞
0:00 / 0:00

日本退稅新制／衝擊買氣？ 業界估年底前恐有適應期 商店員工也有疑慮

中央社／ 東京30日專電
日本11月起實施新的退稅制度，外國旅客購物須先支付消費稅，再於出境後領取退款。 路透社
日本11月起實施新的退稅制度，外國旅客購物須先支付消費稅，再於出境後領取退款。 路透社

日本11月起實施新的退稅制度，外國旅客購物須先支付消費稅，再於出境後領取退款。日本購物旅遊協會（JSTO）代表理事新津研一表示，新制初期可能出現商店與旅客不熟悉流程的混亂情況，但他認為長期對日本零售業的影響有限，未來各商店甚至可能推出更多元的退稅及點數回饋優惠。

新津研一接受中央社專訪時表示，從9月左右開始，日本商店及外國旅客對11月1日的新制度普遍存在不安，不少旅客因此選擇提前在9月、10月訪日購物。

記者日前走訪日本一家高價精品店時，也曾遇到店員建議趕在11月前購買商品，理由是新制實施後，退稅程序可能變得比較麻煩。

對此，新津笑稱，這可能是一種高明的銷售話術，利用消費者對制度變化的不安，促使顧客提前購買。不過，他坦言，商店員工對新制度確實仍有疑慮。

新津表示，目前相關單位已製作完成宣導手冊、海報等資料，並發送到各商店，店家也正積極進行員工教育訓練。但他預測，從11月1日新制實施至12月底左右，無論是旅客或店員，都可能因為不熟悉新的作業方式而出現一些混亂。

但他也很有信心地表示，日本商店向來重視服務改善，即使新制初期發生問題，也會持續調整，希望旅客下次訪日時就能感受到改善。

至於新制是否會衝擊日本零售業買氣，新津認為，消費者選擇在哪個國家購物，並非只取決於免稅制度。

他以想要購買高價名牌包的旅客為例，日本與韓國的商品售價可能不同，庫存、服務品質，以及購物後的旅遊體驗，也都會影響消費者的選擇。旅客購物之餘，也一定想品嚐當地美食，想吃的是日本壽司還是韓國料理，這些都是決定旅遊目的地的因素。因此，他認為，即使新制初期造成部分不便，對日本購物市場的影響應該不至於明顯。

另一方面，新制度也可能促使商店推出更多元的促銷方式。

新津指出，日本在設計新制時，除了研究歐洲的退稅制度，也參考韓國及台灣的做法，希望確保制度正確運作的同時，維持購物樂趣。

他舉例，假設旅客購物後可退還1萬日圓消費稅，若選擇現金退款，可能因手續費而只拿回8000日圓；但未來部分商店也可能提供價值1萬5000日圓的購物點數，吸引旅客選擇點數回饋。

他強調，這是未來可能出現的商業模式，商店可依各自策略設計不同優惠。

新津認為，對經常造訪日本的台灣旅客而言，這類優惠尤其具有吸引力。

他指出，歐洲旅客可能多年才來日本一次，因此不一定在意購物點數；但許多台灣旅客經常訪日，會加入喜愛商店的會員，甚至發現累積點數比免稅更划算。因此，新制除了改變退款方式，也可能讓台灣旅客有更多購物選擇。

面對新制上路，新津表示，無法保證完全不會發生問題，但日本業界會持續改善服務，包括增加機場自助終端機數量、優化後端系統及加強員工訓練。希望台灣旅客不必過度擔心，仍然能夠安心來日本享受購物樂趣。

退稅 日本 買氣 消費稅 購物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

整理包／日本退稅新制11月1日正式上路 流程怎麼走、哪些平台可用？問題、詳細重點一次看

日本UNIQLO漲價了！達人曝「平價神店」逆勢降價 內行狂推CP值超高

赴日購物結帳注意！他曝「1動作」恐讓店員愣住 正確做法曝光

日本藥妝店藏陷阱？台客遭狂推1商品竟噴萬元 林氏璧曝避雷法

相關新聞

日本退稅新制／衝擊買氣？ 業界估年底前恐有適應期 商店員工也有疑慮

日本11月起實施新的退稅制度，外國旅客購物須先支付消費稅，再於出境後領取退款。日本購物旅遊協會（JSTO）代表理事新津研一表示，新制初期可能出現商店與旅客不熟悉流程的混亂情況，但他認為長期對日本零售業的影響有限，未來各商店甚至可能推出更多元的退稅及點數回饋優惠。

日本退稅新制／憂機場大排長龍 一定要逐件開箱？綠燈5秒可直接通關

日本11月1日起改採離境確認後退稅新制，外國旅客擔心機場可能出現排隊人潮，甚至因趕不上班機而放棄退稅。日本購物旅遊協會（JSTO）代表理事新津研一表示，旅客在機場只要透過海關自助終端機掃描護照，若顯示綠燈，原則上不須打開行李箱或逐件出示免稅商品，即可完成海關確認，「快的話只要5秒」。

日本退稅新制／11月上路！防堵境內轉賣逃稅、簡化購物包裝規定

日本將於11月1日起實施新的退稅制度，外國旅客購物時須先支付包含消費稅的金額，待出境時經海關確認商品攜出日本後，再領取退稅款。日本購物旅遊協會（JSTO）代表理事新津研一表示，改革主要是為防堵免稅商品在日本境內遭轉賣逃稅，同時簡化購物包裝規定，讓外國旅客享有更便利的購物體驗。

台灣「高監禁率社會」！如何借鏡北歐刑罰思維改善？

台灣正面臨監所超收問題，據2026年9月法務部統計，台灣全國矯正機關收容人數約有6.6萬人，其中監獄收容人約佔88%，達5.9萬人。

排除愛子公主繼位！日本新版皇室法可「收養男性遠親」…漫畫家控政府違憲

日本修訂《皇室典範》，新版於10月24日生效，包括容許皇室從舊旁系家族收養男性親屬，以確保未來的男性繼承人，新版也繼續排除現任天皇的女兒愛子公主繼位，日本漫畫家小林善範就新修訂的法例控訴政府，批評是違憲，又形容是「愛子公主排除法」。

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

辱華的紅線不但容易踩到，還可能從天而降——這次中鏢的是法國足球巨星、國家隊隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。