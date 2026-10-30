日本退稅新制／衝擊買氣？ 業界估年底前恐有適應期 商店員工也有疑慮

日本11月起實施新的退稅制度，外國旅客購物須先支付消費稅，再於出境後領取退款。日本購物旅遊協會（JSTO）代表理事新津研一表示，新制初期可能出現商店與旅客不熟悉流程的混亂情況，但他認為長期對日本零售業的影響有限，未來各商店甚至可能推出更多元的退稅及點數回饋優惠。

新津研一接受中央社專訪時表示，從9月左右開始，日本商店及外國旅客對11月1日的新制度普遍存在不安，不少旅客因此選擇提前在9月、10月訪日購物。

記者日前走訪日本一家高價精品店時，也曾遇到店員建議趕在11月前購買商品，理由是新制實施後，退稅程序可能變得比較麻煩。

對此，新津笑稱，這可能是一種高明的銷售話術，利用消費者對制度變化的不安，促使顧客提前購買。不過，他坦言，商店員工對新制度確實仍有疑慮。

新津表示，目前相關單位已製作完成宣導手冊、海報等資料，並發送到各商店，店家也正積極進行員工教育訓練。但他預測，從11月1日新制實施至12月底左右，無論是旅客或店員，都可能因為不熟悉新的作業方式而出現一些混亂。

但他也很有信心地表示，日本商店向來重視服務改善，即使新制初期發生問題，也會持續調整，希望旅客下次訪日時就能感受到改善。

至於新制是否會衝擊日本零售業買氣，新津認為，消費者選擇在哪個國家購物，並非只取決於免稅制度。

他以想要購買高價名牌包的旅客為例，日本與韓國的商品售價可能不同，庫存、服務品質，以及購物後的旅遊體驗，也都會影響消費者的選擇。旅客購物之餘，也一定想品嚐當地美食，想吃的是日本壽司還是韓國料理，這些都是決定旅遊目的地的因素。因此，他認為，即使新制初期造成部分不便，對日本購物市場的影響應該不至於明顯。

另一方面，新制度也可能促使商店推出更多元的促銷方式。

新津指出，日本在設計新制時，除了研究歐洲的退稅制度，也參考韓國及台灣的做法，希望確保制度正確運作的同時，維持購物樂趣。

他舉例，假設旅客購物後可退還1萬日圓消費稅，若選擇現金退款，可能因手續費而只拿回8000日圓；但未來部分商店也可能提供價值1萬5000日圓的購物點數，吸引旅客選擇點數回饋。

他強調，這是未來可能出現的商業模式，商店可依各自策略設計不同優惠。

新津認為，對經常造訪日本的台灣旅客而言，這類優惠尤其具有吸引力。

他指出，歐洲旅客可能多年才來日本一次，因此不一定在意購物點數；但許多台灣旅客經常訪日，會加入喜愛商店的會員，甚至發現累積點數比免稅更划算。因此，新制除了改變退款方式，也可能讓台灣旅客有更多購物選擇。

面對新制上路，新津表示，無法保證完全不會發生問題，但日本業界會持續改善服務，包括增加機場自助終端機數量、優化後端系統及加強員工訓練。希望台灣旅客不必過度擔心，仍然能夠安心來日本享受購物樂趣。