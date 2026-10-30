野火波及文化遺產 印尼史前岩畫與古墓受威脅

印尼森林及土地火災持續延燒，南蘇拉威西省（South Sulawesi）的史前洞穴岩畫面臨高溫與煙霧威脅，當地原住民族傳統墓葬也遭火災波及，約270具遺體燒成灰燼。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，班迪穆倫－布魯薩勞國家公園（Bantimurung Bulusaraung NationalPark）近3週陸續發生森林火災，管理單位指出，自9月底以來有超過154公頃土地遭焚毀。

這座占地約4萬3000公頃的國家公園位於南蘇拉威西省首府望加錫（Makassar）以北，以石灰岩地形及史前洞穴聞名，也位於聯合國教科文組織（UNESCO）認定的生物圈保護區核心區。資料顯示，當地至少有238處史前洞穴，其中187處留有古代岩畫。

報導指出，其中一幅描繪類人形生物與野豬互動的岩畫，經研究確認至少有5萬1200年歷史，是目前已知年代最古老的具象洞穴藝術作品之一。

參與馬羅斯－班凱普岩畫研究的澳洲格里菲斯大學（Griffith University）考古學家柏罕（Basran Burhan）表示，即使火勢未直接接觸岩畫，火災高溫仍可能改變洞穴周遭溫度，加速岩畫表面劣化；煙霧產生的煤煙也可能附著並覆蓋岩畫，使圖案模糊、難以辨識。

除了史前洞穴遺址，南蘇拉威西省山區的北托拉雅縣（North Toraja）傳統墓葬遭火災波及。當地是原住民托拉雅族（Toraja）聚居地區之一，以傳統喪葬儀式及峭壁墓葬聞名，部分家族將逝者安葬於鑿刻在岩壁上的墓穴。

印尼媒體「點滴網」（Detik）報導，位於北托拉雅縣巴魯普區（Baruppu）的岩壁墓穴遭火災波及，約270具遺體燒成灰燼。區長彼德綠（Petrus Pongtasik）表示，火災共波及約4.5公頃土地，其中3公頃為墓葬區，部分墓穴位於峭壁高處，因難以接近而無法搶救遺體。

巴魯普區政府要求家屬不得將墓地內的遺體或骨灰移出，規定因緊急情況已被移出的遺體須放回原有墓穴，已燒成灰燼的遺體須由家屬重新包裹、標記姓名，並於月底前放回墓穴。

彼德綠說明，此舉是為維護當地Ma'nene傳統。依照巴魯普當地習俗，每年8月才允許家屬移動祖先遺體，進行清潔整理。

印尼文化部長法德利（Fadli Zon）近日表示，文化部正蒐集南蘇拉威西省受火災影響的文化遺址資料，作為評估復原及修復措施的依據。他指出，火災可能與人為活動或長期乾旱等因素有關，相關遺址的受損情況及後續處理方式仍待進一步確認。