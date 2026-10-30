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日本退稅新制／憂機場大排長龍 一定要逐件開箱？綠燈5秒可直接通關

中央社／ 東京30日專電
日本11月1日起改採離境確認後退稅新制，外國旅客擔心機場可能出現排隊人潮，甚至因趕不上班機而放棄退稅。 路透社
日本11月1日起改採離境確認後退稅新制，外國旅客擔心機場可能出現排隊人潮，甚至因趕不上班機而放棄退稅。 路透社

日本11月1日起改採離境確認後退稅新制，外國旅客擔心機場可能出現排隊人潮，甚至因趕不上班機而放棄退稅。日本購物旅遊協會（JSTO）代表理事新津研一表示，旅客在機場只要透過海關自助終端機掃描護照，若顯示綠燈，原則上不須打開行李箱或逐件出示免稅商品，即可完成海關確認，「快的話只要5秒」。

新津研一接受中央社專訪時表示，新制上路後，旅客除了在商店購物時須登錄退款方式，離境前還必須完成海關確認。對於台灣旅客擔心機場可能大排長龍，他坦言，實際擁擠程度須待11月1日正式實施後才能確認。

他說，旅客抵達機場後，應先攜帶所有免稅商品前往海關自助終端機，在航空公司辦理託運行李前完成確認。

操作時不必先打開行李箱，只需掃描護照，系統便會顯示綠燈或紅燈。

新津指出，若顯示綠燈，代表海關確認程序已完成，旅客即可前往航空公司櫃檯託運行李，接著依照一般程序出境，不必再逐件出示免稅商品。

他認為，多數正常購物的旅客應可順利取得綠燈，甚至推測可能有9成以上旅客不須接受人工檢查。理論上將護照放上終端機，只需要短短5秒就可完成程序，但他也強調，實際情況仍須等新制上路。

至於顯示紅燈的旅客，則必須攜帶免稅商品前往海關人工檢查櫃檯，由人員確認商品是否確實攜出日本。

新津說，紅燈不代表旅客失去免稅資格，只是需要進一步檢查。只要正常購物，且確實攜帶相關商品，仍可依規定辦理退稅。

對於哪些旅客較可能遭到抽查，新津表示，海關並未公開相關判定標準。他個人推測，購買高價精品、大量購買相同商品，或購物模式與一般觀光客不同者，可能需要特別留意，但也不排除隨機抽查。

他建議，購買大量或高價免稅商品的旅客，可以稍微提早抵達機場，預留接受人工查驗的時間。

至於機場設備是否足以應付人潮，新津指出，舉例來說，羽田機場第3航廈設有15台以上海關自助終端機，其他主要機場也已完成準備。若發生擁擠，還可使用手持式終端設備分流。

此外，旅客也可透過Visit Japan Web系統，連接機場專用Wi-Fi，使用自己的智慧型手機完成相關海關程序。

除了機場查驗，新津特別提醒台灣旅客，另一項容易忽略的問題是退款帳戶登錄。

他說，由於不同商店可能與不同退稅服務業者合作，旅客可能需要向2家甚至3家業者分別登錄信用卡或其他退款資料。

即使在機場完成海關確認，若沒有提供退款資料，稅款仍無法順利退還。

他表示，旅客若發現信用卡遲遲未收到退稅款，應先確認是否已完成退款資料登錄，必要時聯繫相關服務業者補辦。

新津也指出，現金退稅櫃檯主要設置於新千歲、成田、羽田、中部、關西、福岡及沖繩等主要國際機場，但並非所有商店都提供現金退款，旅客應在購物時確認商店合作的退稅方式及適用機場。

他表示，日本相關單位正努力讓新制下的機場手續維持便利，但初期是否出現混亂仍有待觀察，建議旅客事先了解流程，避免因不熟悉規定而耽誤行程。

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