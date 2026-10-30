日本退稅新制／11月上路！防堵境內轉賣逃稅、簡化購物包裝規定

日本將於11月1日起實施新的退稅制度，外國旅客購物時須先支付包含消費稅的金額，待出境時經海關確認商品攜出日本後，再領取退稅款。日本購物旅遊協會（JSTO）代表理事新津研一表示，改革主要是為防堵免稅商品在日本境內遭轉賣逃稅，同時簡化購物包裝規定，讓外國旅客享有更便利的購物體驗。

新津研一接受中央社專訪時表示，日本自2013年起大幅改革外國旅客退稅制度，讓原本僅有數千家商店提供的服務逐漸普及，如今全日本已有約6萬6000家免稅商店，來自台灣的旅客幾乎都能利用這項制度。

他說，當時改革的目的是希望打造全球最便利的免稅購物環境，讓外國旅客能以簡單、快速的方式享有免稅優惠。不過，制度設計建立在消費者會遵守規定的前提下，後來卻陸續出現有人購買免稅商品後，未將商品攜出日本，而是在日本境內轉賣等逃漏稅問題。

新津指出，這些不法行為不僅造成稅收問題，也可能使日本社會對外國旅客產生負面印象。他強調，絕大多數旅客都正確使用退稅制度，不應因極少數人的違規行為，讓其他旅客受到影響。

因此，這次改革的重要目的之一，就是確保免稅商品確實攜出日本，避免制度遭到濫用。

新制上路後，旅客購物時不再直接享有免稅價格，而是先支付消費稅，待出境時完成海關確認，再由相關業者退還稅款，旅客還須登錄信用卡或其他退款方式，與過去只要在商店出示護照、掃描資料就能完成免稅的方式不同。

不過，新津認為，對習慣使用信用卡的台灣旅客而言，實際負擔可能沒有想像中大。

他指出，過去旅客在日本購物，超過6成已使用信用卡等非現金方式付款，未來稅款退回信用卡後，整體支出不會有太大差異。

除了防堵逃漏稅，新制也將簡化購物包裝規定。

過去旅客購買食品、藥品及化妝品等消耗品時，商店必須使用專用密封袋包裝，旅客原則上不得在日本境內拆封。這不僅增加店員作業負擔，也讓旅客整理行李時感到不便。

新津表示，新制取消這類專用包裝要求，旅客可將食品、化妝品與衣物、玩具等商品自由整理放入行李箱，也能減少大量塑膠包裝垃圾。

但他提醒，取消密封袋並不代表免稅商品可以在日本境內使用或消費。例如旅客一次購買10盒零食，若在日本吃掉其中1盒，可能影響同筆交易其他商品的退稅資格。

他建議，打算在日本境內食用的商品，最好與準備帶回台灣的免稅商品分開結帳，以免影響退稅。

新津表示，這次改革雖然增加部分程序，但長遠而言，希望在防止不法行為的同時，維持日本免稅購物的便利性，讓外國旅客能安心享受購物樂趣。