快訊

店家直播向顧客介紹米格魯有多好養 牠全程失控網笑：這是勸退影片吧

河口湖命案凶嫌辯「誤殺」 高大成指3點狠打臉：從頭到尾說謊

毒駕撞死老翁宣判 死者女兒蹲地痛哭：一條命只值7年8月？

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼野火釀嚴重霾害 9月估計造成3560人死亡

中央社／ 雅加達30日綜合外電報導

根據最新研究，印尼連月野火產生的煙霧造成空氣污染，估計9月導致這個幅員遼闊的東南亞群島國家約3560人死亡。

法新社報導，總部位於赫爾辛基的智庫能源與清潔空氣研究中心（CREA）表示，同月印尼約有5780萬人吸入不健康至有害程度的空氣。

能源與清潔空氣研究中心在聲明中表示：「印尼森林及土地大火導致空氣品質惡化，2026年9月估計死亡人數增至3560人，是8月估值的2倍。」

能源與清潔空氣研究中心這項研究估算的是短期暴露於PM2.5污染所造成的死亡人數，也就是在數天內發生的死亡案例。

PM2.5微粒小到足以穿透肺部或進入血液，世界衛生組織（WHO）指出，暴露於PM2.5會增加罹病及過早死亡的風險。

報告指出，估計死亡人數最多的地區包括印尼境內的婆羅洲、爪哇島、蘇門答臘島，以及印尼東部地區。

研究人員也調查都市發電、工業及交通運輸產生的非火災污染，發現這些污染在9月另造成1750人死亡，使印尼當月死亡總數達5310人。印尼人口約2億9000萬人。

印尼 野火 霾害

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

跨境煙霾影響馬來西亞製造業 社會福祉損失估640億元

印尼青年以傳統舞蹈倡保育 凸顯野火文化衝擊

高雄林園空氣檢出微塑膠 環團籲新興污染物納環評

全台三大石化聚落皆檢出微塑膠 綠色和平籲長期監測與納入環評

相關新聞

台灣「高監禁率社會」！如何借鏡北歐刑罰思維改善？

台灣正面臨監所超收問題，據2026年9月法務部統計，台灣全國矯正機關收容人數約有6.6萬人，其中監獄收容人約佔88%，達5.9萬人。

排除愛子公主繼位！日本新版皇室法可「收養男性遠親」…漫畫家控政府違憲

日本修訂《皇室典範》，新版於10月24日生效，包括容許皇室從舊旁系家族收養男性親屬，以確保未來的男性繼承人，新版也繼續排除現任天皇的女兒愛子公主繼位，日本漫畫家小林善範就新修訂的法例控訴政府，批評是違憲，又形容是「愛子公主排除法」。

姆巴佩迷因風潮禁不了！球王梅西也曾「傷害中國情感」

辱華的紅線不但容易踩到，還可能從天而降——這次中鏢的是法國足球巨星、國家隊隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）。

天天光顧的阿公突消失1周！超商女店長機警協尋 背後藏多年前傷痛

超商不僅是日常生活的便利補給站，更成了守護長輩的溫暖防護網。據日本生活資訊網站「Hint-Pot」報導，一名經營超商長達10年的40多歲女性店長（@miyuakochin），日前發現一名每天固定來買菸的熟客阿公，竟快要整整一周沒現身。

紐時Quiz｜法國抗議口號、美國期中選舉、中職冠軍、NBA開幕戰門票飆

聯合報數位版「紐時Quiz」新單元，節選紐約時報新聞測驗專欄的國際頭條及多元主題，以及國內重大新聞焦點，每周五推出新聞時事小測驗，考驗你對新聞議題的掌握度，對時事話題的敏銳度。一起來看看本周有哪些國內外新聞大事件。

快戒掉茶包？研究指出熱水沖出上千塑膠微粒 玉米纖維茶包也可能釋出

美國每日約有1.59億人喝茶，大約占半數全美人口，但最新研究警告，塑膠茶包遇熱水後，可能釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。