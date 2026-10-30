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印尼野火釀嚴重霾害 9月估計造成3560人死亡
根據最新研究，印尼連月野火產生的煙霧造成空氣污染，估計9月導致這個幅員遼闊的東南亞群島國家約3560人死亡。
法新社報導，總部位於赫爾辛基的智庫能源與清潔空氣研究中心（CREA）表示，同月印尼約有5780萬人吸入不健康至有害程度的空氣。
能源與清潔空氣研究中心在聲明中表示：「印尼森林及土地大火導致空氣品質惡化，2026年9月估計死亡人數增至3560人，是8月估值的2倍。」
能源與清潔空氣研究中心這項研究估算的是短期暴露於PM2.5污染所造成的死亡人數，也就是在數天內發生的死亡案例。
PM2.5微粒小到足以穿透肺部或進入血液，世界衛生組織（WHO）指出，暴露於PM2.5會增加罹病及過早死亡的風險。
報告指出，估計死亡人數最多的地區包括印尼境內的婆羅洲、爪哇島、蘇門答臘島，以及印尼東部地區。
研究人員也調查都市發電、工業及交通運輸產生的非火災污染，發現這些污染在9月另造成1750人死亡，使印尼當月死亡總數達5310人。印尼人口約2億9000萬人。
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