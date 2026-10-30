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影像大師克拉耶伯義大利首辦大型個展 探索科技自然關係

中央社／ 波隆那30日專電

享譽國際的比利時影像藝術大師克拉耶伯（David Claerbout），29日起在波隆那（Bologna）舉行在義大利的首次大型個展。此次個展名為「安靜的機器」，聚焦工業、科技與自然間的關係，這是他近20年作品最大回顧展，也包括2部首度公開的影片。

克拉耶伯向中央社記者表示，他曾多次應邀來台展出，非常喜歡台灣。克拉耶伯2023年在台北市立美術館舉行大型個展「片刻冥想」，2026年在台北當代藝術館參加「記憶的囚徒困境」聯展。

此次「安靜的機器」（The Quiet Machine）個展由義大利知名策展人薩諾特（Francesco Zanot）籌畫，在波隆納的MAST基金會（Fondazione MAST）以兩層樓空間展出克拉耶伯9部影片與12幅繪畫作品，展期至2027年2月7日，可透過預約免費入場參觀。

克拉耶伯創作獨樹一格，他最初接受繪畫素描訓練，轉向攝影、電影、新媒體創作後，發展出一種融合「靜態凝視」與「動態捕捉」的獨特美學。

他採用極繁複又耗時的創作方式，以不同時間、地點拍攝的照片為素材，重新組合成一個流動的視覺主題。在真實照片素材之上，他又以3D、動畫、電腦軟體、人工智慧技術，創造出既逼真又虛幻的影像。觀眾觀影時看到的自然流暢畫面，幕後皆隱藏著曠日廢時的製作流程。

相對於時下流行的「短影音」，克拉耶伯的創作力求擺脫時鐘刻度框架，單件作品經常長達數小時，甚至超過整天24小時。他藉此透過懸置在靜止與運動之間充滿張力的圖像，呈現一種永不停息的視覺體驗，被藝術界譽為「時間的雕刻師」。

克拉耶伯與中央社等媒體座談時分享，他創作時總是試圖讓影像回歸到一種「不同於時鐘定義的時間狀態」，因為在科技世界，一切都立基於時鐘時態（clock time），但生命的時間原非如此被劃分，自然生命的時態抗拒被以同等方式丈量，「這解釋了我為何總把影片拍得很長，就像在傳達，你們有人類的時間，我拍影片也有自己的時態，並非注定要同調。」

此次展覽共9部影片，其中兩部首度公開展出的影片是「鷹眼」（Eagle Eye）和「森林與樹木」（TheForest and the Wood）。

「森林與樹木」背景呈現瑞士絕美山谷的落葉松樹林，被一群伐木工人逐漸砍伐殆盡，之後影片將「時間倒轉」，消失的落葉松在螢幕重新拔地而起、瞬間復原。作品核心哲學是以在數位世界（演算法）中一切皆可重來、可逆的特性，反思現實物理世界的生態破壞、時間流失與生命消逝，卻是「絕對不可逆」的殘酷真相

「鷹眼」畫面聚焦一隻躺在手術台的老鷹，以銳利眼神與觀者對望。鷹在自然界象徵極致敏銳的視覺權力，作品中這隻「頂級觀察者」猛禽被剝奪行動力，成為被人類研究與凝視的對象，卻仍目光炯炯有神，徹底翻轉了觀看者與被觀看者的權力關係。畫面中栩栩如生的老鷹，是以照片素材透過數位虛擬重製，也顛覆了人們對自然與科技生命的想像。

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