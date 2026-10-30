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排除愛子公主繼位！日本新版皇室法可「收養男性遠親」…漫畫家控政府違憲

香港01／ 撰文：李健民
圖為日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）在東京觀看世界棒球經典賽。美聯社
圖為日本天皇德仁、皇后雅子（右）與女兒愛子公主（中）在東京觀看世界棒球經典賽。美聯社

日本修訂《皇室典範》，新版於10月24日生效，包括容許皇室從舊旁系家族收養男性親屬，以確保未來的男性繼承人，新版也繼續排除現任天皇的女兒愛子公主繼位，日本漫畫家小林善範就新修訂的法例控訴政府，批評是違憲，又形容是「愛子公主排除法」。

儘管外界批評日本約1,500年的君主制歷史中只容許男性繼承，新修訂的法例已於週六（24日）生效，目前德仁天皇之後的順位繼承人是其弟弟秋篠宮文仁親王，緊接着是文仁的兒子悠仁親王。

法例修訂後，將容許皇室收養遠親中的15歲以上、未婚的男性後裔，但必須是父系血統沒有中斷的男性，並納入皇室的旁系家族，所生兒子有皇位繼承權。

在1947年放棄皇室身份的11個前旁系中，仍有4個存在。官員指這些家族與德仁天皇的血緣關係已超過36代，已在600年前與共同父系祖先分開。批評者表示，這些旁系的血緣關係過於遙遠，不應該被視為親屬。

小林善範在訴訟中指出，收養已成為平民的皇室成員，構成對其他平民的歧視，違反憲法第十四條的規定「法律之下人人平等，無分種族、信仰、性別、社會地位及出身」。

小林善範向東京地方法院提交訴訟後向記者表示：「收養制度將在日本引入『前皇室旁系成員』制度，這是一個嚴重問題。」並表示收養制度破壞憲法的根本價值，將君主制徹底改變。

新法也排除愛子公主繼承其父親德仁天皇皇位的機會，小林善範將此稱為「愛子公主排除法」。在修訂後，新法容許公主嫁予平民後保留皇室身份，並繼續履行職務，但未賦予其丈夫和子女皇室身份。

新版皇室繼承法由日本首相高市早苗的保守派政府推動，高市早苗政府主張只有父系血統才能賦予天皇的權威及合法性，包括政府天皇繼承問題專家在內的法律專家，也曾對這項法例的合憲性表示擔憂。

小林善範的律師倉持麟太郎則表示，贏得這場訴訟的機會不大，但在日本沒有憲法法院和現任政府對再修改法例的意願低落下，這是唯一提出問題的途徑。

在訴訟中，小林善範同時要求賠償100萬日圓（約20.7萬金台幣），其理由是他身為漫畫家對日本君主制、平等權利及民主其他價值的熱愛而遭受精神痛苦。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

繼承 文仁親王 日本 愛子公主 天皇 德仁

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