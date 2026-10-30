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通膨升溫侵蝕購買力 法國人嘆能源食品齊漲勒緊褲腰帶生活

中央社／ 巴黎29日專電

法國群眾近期數度示威，最大訴求之一是抗議生活成本高漲，人們勒緊褲腰帶，擔心入冬連暖氣都負擔不起。專家說，年通膨率確實顯著增長，原因包括能源價格攀升和夏季熱浪。

工程師托馬（Thomas）日前上街，參加抗議物價高漲及購買力下滑的巴黎示威行動。在微涼的秋季氣溫中，他的雙手抖個不停，連用手機打字都很困難。

托馬告訴中央社記者：「我今天沒吃飯，因為沒辦法。到了月底，得等薪水匯進來才活得下去⋯還有暖氣，汽油和天然氣的價格，都讓我們無法取暖。」

根據法國國家統計及經濟研究局（Insee）公布的數據，今年9月的年通貨膨脹率達3.1%，整體能源價格年漲約21%，柴油、汽油、天然氣、電價無一不漲。

Insee經濟情勢部門負責人盧謝（Dorian Roucher）接受中央社記者訪問時說，今年2月的年通膨率還只有0.9%，9月就衝到3%，首先是因為能源價格飆升，中東爆發的衝突直接導致原油價格上揚；此外，在俄羅斯與烏克蘭戰爭中，多處煉油廠被轟炸，也使燃油價格更昂貴。

另一大因素是天然氣價格也上漲，而這同樣是中東衝突所致。盧謝表示，歐洲國家天然氣庫存極低，原因之一是為了應對今年夏天熱浪衍生的空調需求，不得不動用儲備來運行天然氣發電廠。

熱浪是解釋通膨率上升的第3個因素，主要體現在生鮮食品價格。盧謝說，熱浪造成蔬果收成大減，本月生鮮食品價格年漲幅已逼近10%。

他還提到，能源價格上漲對經濟領域的影響，目前主要反映在航空運輸業，由於航空煤油占航空公司成本的20%，航空煤油價格翻倍，繼而導致機票調漲。

從工業角度來看，盧謝指出，橡膠和化學產品價格已經上漲，另有調查顯示，企業打算在未來數月調高產品價格，尤其是塑膠製品，隨著包裝價格調漲，消費者將漸漸有感。

他表示，今年初通膨率相對低，沒人預料到後來會大幅上升，當時薪資調幅未考量通膨效應，以致許多家庭措手不及，當實質薪資追不上通膨率，購買力就會下降，預期今年下滑0.4%。

示威者嘉布瑞爾（Gabrielle）已感受到物價上漲的壓力。她受訪時表示：「我們能買的東西變少，要很努力工作，沒有時間休閒娛樂，出門旅行變得很難。」

她認為自己沒車、沒小孩，經濟負擔相對小一些，但對其他人來說，光是想把車子油箱加滿，就至少要花100歐元（約新台幣3600元），「很多人喘不過氣，生活愈來愈艱難」。

購買力 通膨 法國

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