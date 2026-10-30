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東京著名商店街再傳竊案 歹徒帶走近千萬元名錶

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本東京都中野區同一條商店街繼今年8月之後，再度有鐘錶店失竊。警方指出，有歹徒昨晚假裝成客人並試戴價值約4600萬日圓（約新台幣920萬元）的名錶後，就直接揚長而去。

「每日新聞」報導，事發地點位在東京著名的商店街「中野百老匯」（Nakano Broadway）3樓的鐘錶店。

東京都警視廳中野警察署表示，一名男性昨晚7時45分左右，以一身黑衣進入鐘錶店，試戴一支價值約4600萬日圓的愛彼錶（Audemars Piguet）後，就直接戴著錶揚長而去。歹徒待在店裡的時間將近10分鐘，兩名店員並未受傷。

監視器畫面顯示，這名男性離開店面後，疑似移動到地下一樓。他當時戴著有帽簷的黑色帽子，身穿深色外套及長褲。

警方目前朝竊盜事件調查。

「中野百老匯」今年8月25日曾發生一起竊案，另一家鐘錶店內共有4支高級腕錶在大白天失竊，這些腕錶的總價值約2億日圓（約新台幣4004萬元）。兩名智利籍男子後來因涉嫌竊盜遭到逮捕並被起訴。

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