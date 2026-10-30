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走過近140年 芬蘭通訊社將停止新聞及照片服務

中央社／ 赫爾辛基29日綜合外電報導

芬蘭通訊社（STT）是全球歷史最悠久的新聞通訊社之一，歷經多年財務困境後，今天宣布明年將停止新聞及照片服務。

法新社報導，芬蘭通訊社董事會表示，經過重整協商後，「已決定逐步結束公司的新聞及照片等通訊社業務」，相關服務將於2027年3月31日停止。

芬蘭國家廣播公司（YLE）報導，總部位於首都赫爾辛基的芬蘭通訊社成立於1887年，迄今已營運近140年。自創立以來，芬蘭通訊社的新聞與攝影服務一直廣為芬蘭各大媒體採用。

芬蘭通訊社執行長拉克索寧（Kimmo Laaksonen）在聲明中表示，他認為公司終止新聞及照片業務，「對整個芬蘭社會而言都是一場悲劇」。

根據芬蘭國家廣播公司，芬蘭通訊社的決定將使芬蘭成為少數沒有自己新聞通訊社的西方國家之一。

芬蘭通訊社估計，重整將裁撤89個職位，其中包括68個新聞工作職位。30名約聘人員的合約將不再續約。

未來，公司將繼續發送企業新聞稿，這項業務目前雇用7名員工。

芬蘭通訊社也表示，正在「探索旗下資料庫及開發中技術的商用機會」。

芬蘭記者工會主席瓦爾馬武奧里（Marjaana Varmavuori）形容這項消息令人深受打擊。

她在聲明中表示，芬蘭通訊社在產製與傳播可靠資訊方面無可取代，「對於政府與媒體公司打算任由我們的國家通訊社垮掉，我深感震驚」。

芬蘭 照片 總部

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