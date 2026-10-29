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快戒掉茶包？研究指出熱水沖出上千塑膠微粒 玉米纖維茶包也可能釋出

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。網路圖片
研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。網路圖片

美國每日約有1.59億人喝茶，大約占半數全美人口，但最新研究警告，塑膠茶包遇熱水後，可能釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒

科學家比較了14個使用塑膠茶包的品牌，以及14個散裝茶葉品牌所沖泡的茶飲；所有茶葉都以攝氏95度的熱水沖泡三分鐘。

結果發現，使用塑膠茶包沖泡的茶湯，每杯含有555–2,498顆塑膠微粒，數量令人咋舌；相較下，散裝茶葉沖泡的茶，每杯僅含0.3–2.4顆塑膠微粒。

研究人員表示，散裝茶葉中的塑膠微粒由多種材質組成，可能來自環境汙染或加工過程。相形之下，塑膠茶包沖泡的茶所含塑膠微粒，全都是聚醯胺（polyamide）纖維，與製作茶包的材料相同，直接指向汙染來源。

研究人員也確認哪些化學物質從茶包滲入水中。他們測量了雙酚A（BPA）及鄰苯二甲酸酯（phthalates）的含量。BPA會干擾內分泌功能、損害心臟活動，鄰苯二甲酸酯則與內分泌失調及潛在癌症風險有關。

研究人員在茶包中發現了雙酚A和多種鄰苯二甲酸酯，但這些物質的含量均在美國的安全標準內。然而，他們表示，這些標準可能已過時，尤其是雙酚A，他們檢測到的含量相對較高。

土耳其研究人員的研究估算，飲用塑膠茶包沖泡的茶，雙酚A攝入量最高可達歐洲食品安全局每日可耐受攝取量的21.7%。

研究連結：https://www.nature.com/articles/s41538-026-01175-x

環保非營利組織Waste Loop去年指出，Tazo、Celestial Seasonings及Twinings等品牌的部分茶包含有塑膠，但「許多品牌正努力朝完全不使用塑膠的方向邁進」。

許多茶葉公司已逐漸捨棄石油製塑膠，改用稱為聚乳酸（PLA）的生物塑膠，因為這種材料來自玉米澱粉等植物原料。不過，2023年一項研究顯示，PLA製成的茶包（俗稱玉米纖維茶包）仍可能釋出塑膠微粒。

研究連結：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389423011822

塑膠微粒 纖維 玉米

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