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土耳其中部「精靈煙囪」觀光熱區岩柱崩塌 2人死亡
土耳其中部內夫謝希爾省（Nevsehir）的石頭城（Cappadocia）觀光地區內知名小鎮格雷梅（Goreme）今天因豪雨引發山崩，造成1座尖岩柱倒塌，有2人死亡。
法新社報導，石頭城以有「精靈煙囪」（fairychimney）稱號的尖岩柱景觀著稱，吸引來自世界各地的遊客。這些岩柱是由古代火山活動造成。
內夫謝希爾省省長寇克（Huseyin Kok）表示，事發在當地時間下午3時15分，地點在格雷梅的露天博物館附近。他說：「我們已尋獲2名罹難者的遺體，另有1名傷者送醫。」
根據媒體報導，目擊者在事發時聽到岩柱倒塌發出巨響，事故地點已對外封閉。
寇克表示，現場搜救任務持續進行，當局正動用一切可得資源繼續努力。
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